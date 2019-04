Mandzukic indossa la maglia bianconera da quattro stagioni, durante le quali ha collezionato 159 presenze e segnato 43 gol. Nell'annata in corso, invece, ha segnato 9 gol e sfornato 7 assist in 30 partite giocate.

La carriera bianconera di Mario Mandzukic - si legge nel comunicato ufficiale della Juve - continuerà fino al 2021. L'ufficializzazione del rinnovo di contratto è arrivata oggi ed è una notizia che i tifosi bianconeri accolgono con calore, perché, semplicemente, il rinnovo di Mario è una bellissima notizia. Il carisma di Mario è un qualcosa che si percepisce ogni volta che scende in campo: d'altra parte, stiamo parlando di un campione col palmarès tra i più ricchi d’Europa (solo in bianconero, tre Scudetti, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa Italiana). Mandzukic è un campione che trascina con l’esempio. Un esempio che continuerà a dare per altri due anni

