Sempre più Kofi Mania nel roster blu. E adesso è ufficiale il match titolato nello Showcase of the Immortals. Becky Lynch torna a parlare del caos avvenuto a Raw.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 03/04/2019 07:47 | aggiornato 03/04/2019 08:50

Dopo aver assistito agli incredibili colpi di scena e momenti di adrenalina pura dell'ultima puntata di Raw prima di WrestleMania 35 (che vi racconteremo live from New York nella notte tra domenica 7 e lunedì 8), adesso è il momento di raccontare un altro show pieno di WWE News, quello dedicato al roster di SmackDown prima dello Showcase of the Immortals.

Questa puntata dello show blu della World Wrestling Entertainment va in onda direttamente dalla Royal Farms Arena di Baltimore e sono già stati annunciati importanti momenti da seguire con attenzione.

Su tutti c'è grande attesa per la firma del contratto da parte di Daniel Bryan e Kofi Kingston, per rendere una volta per tutte ufficiale il loro match per la WWE Championship a WrestleMania 35. E le WWE News non sono certo finite, perché per l'occasione assisteremo anche a una edizione speciale del Kevin Owens Show, che avrà come ospiti AJ Styles e Randy Orton.

WWE News, Highlights SmackDown verso WrestleMania 35

In programma poi il match tra Rey Mysterio e Andrade (poi annullato per un infortunio di Mr 619 comunicato dalla WWE), senza tenere conto delle molteplici situazioni in sospeso da monitorare, come quella relativa all'incontro tra Becky, Charlotte e Ronda, diventato nella giornata di ieri un "Winner Takes All Match", ma anche l'altra che vedrà The Miz contro Shane McMahon in un Falls Count Anywhere match.

Come sempre tanta carne al fuoco. WWE News e Highlights che vi racconteremo nella consueta rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, WWE-ek SmackDown.

AJ Styles e Randy Orton al Kevin Owens Show

"The Kevin Owens Show" ad alta tensione con The Phenomenal One e The Viper che non se le mandano a dire a 5 giorni dal loro match a WrestleMania.

The Usos, Aleister Black e Ricochet vs The Bar, Shinsuke Nakamura e Rusev

Jimmy e Jey Uso prendono parte a un Eight-Man Tag Team Match con i loro avversari a WrestleMania.

Alexa Bliss annuncia il match per i titoli di coppia di SmackDown a WM35

La presentatrice di WrestleMania 35 fa un'apparizione a sorpresa su SmackDown per annunciare a The Usos le ripercussioni per il loro forfait durante il Gauntlet Match della scorsa settimana.

The IIconics parlano del loro match a WrestleMania

The IIconics sono cete che il match valido per la WWE Women's Tag Team Championship a WrestleMania volgerà in loro favore.

The Miz vuole vendicare il padre a WM35

The A-Lister è pronto a qualsiasi cosa per The Show of Shows, quando affronterà Shane McMahon in un Falls Count Anywhere Match.

The Miz vs SAnitY in un 1-on-3 Falls Count Anywhere Match

Shane McMahon mette The A-Lister in un 1-on-3 handicap match contro Eric Young, Alexander Wolfe e Killian Dain pochi giorni prima del loro Falls Count Anywhere Match a WrestleMania.

Becky Lynch parla prima del main event di WrestleMania 35

The Man rivive tutti gli alti e bassi che l'hanno portata a partecipare al Winner Take All main event di WrestleMania.

Caos nel 18-Person Mixed Tag Team Match

Molti dei partecipanti alla Andre the Giant Memorial Battle Royal e alla WrestleMania Women's Battle Royal prendono parte a un numerosissimo Mixed Tag Team Match che si conclude nel caos.

Samoa Joe vs Ali

Prima di difendere la sua United States Championship contro Rey Mysterio a WrestleMania, The Samoan Submission Machine se la deve vedere con Ali.

The New Daniel Bryan e Kofi Kingston firmano il contratto

Il WWE Champion e il suo sfidante rendono ufficiale il loro match a WrestleMania 35 firmando il contratto e dando vita a un interessante botta e risposta