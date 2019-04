Il giovane nigeriano è una delle poche note liete stagionali del Submarino, che adesso vuole blindarlo con una clausola rescissoria quintuplicata.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 03/04/2019 15:05 | aggiornato 03/04/2019 15:10

Villarreal - Barcellona non passerà alla storia solo per essere stata una delle partite più appassionanti della Liga 2018/19, ma anche per l'enorme mole di spunti proposti all'interno di 90 minuti giocati in maniera intensa e propositiva da entrambe le squadre scese in campo. Per esempio, se in casa blaugrana a prendersi la scena è stato quasi totalmente Malcom, nel Submarino si è messo particolarmente in mostra il suo omologo in maglia gialla.

Samuel Chukwueze è una delle poche note liete di quest'anno per un Villarreal che, a oggi, rischia seriamente la retrocessione in Liga 123: l'esterno nigeriano ha fatto letteralmente girare la testa al Barça sfruttando tutto il meglio del proprio repertorio, dal dribbling alla rapidità d'esecuzione che ne caratterizza quasi ogni discesa sulla fascia destra. Già, perché il classe 1999 si porta dietro un bagaglio tecnico importantissimo, messo in mostra a livello giovanile con la maglia dell'under 17 nigeriana e, soprattutto, con la filial del suo attuale club, che nel 2017 se lo è assicurato alla fine di un vero e proprio intrigo di mercato.

La sua partita contro il Barcellona è terminata con un gol e un assist decisivo, ma almeno in altre due circostanze Chukwueze ha costretto Ter Stegen a fare gli straordinari. Per esempio, a metà ripresa il numero 30 si è involato nella metà campo avversaria in ripartenza e, con un paio di sterzate, ha seduto Jordi Alba e Lenglet prima di sganciare un sinistro pazzesco verso l'estremo difensore tedesco, bravissimo ad alzare il pallone in angolo con la mano di richiamo.

Gli inizi di Chukwueze, la stellina del Villarreal che piace alle big d'Europa

Questa è solo una delle tante cose che sa fare il 19enne originario di Ugba Ibeku, piccolo villaggio situato nel nord della Nigeria divenuto tristemente famoso negli anni '60 quando, a causa di una violenta guerra civile in nome dell'indipendenza della Repubblica del Biafra, persero la vita migliaia di persone sterminate dalle politiche di repressione attuate dal governo centrale.

Discendente di una famiglia di etnia Igbo, nella sua vita Chukwueze ha sempre dovuto fare i conti con l'ingombrante presenza della religione a fare da contraltare al suo amore per il calcio. Il padre, pastore ecclesiastico e fervente cattolico, non è mai stato molto disponibile ad accettare i sogni del figlio, che vorrebbe diventare un calciatore anche al costo di trascurare lo studio. Per questo le faide familiari sono eterne, con la mamma che arriva addirittura a bruciargli gli scarpini ogniqualvolta Samuel torna a casa da scuola con un brutto voto.

Ben presto però bisognerà arrendersi all'evidenza: il ragazzino ha talento e le più importanti accademie del posto fanno a gara per accaparrarsi le sue discese imprevedibili sulle fasce laterali. Ma in Nigeria il professionismo è solo una chimera, perché il movimento locale - tra stop forzati del campionato e commissariamenti della federazione - stenta a decollare. Il panorama è desolante, ma la Diamond Football Academy offre a Chukwueze la possibilità di crescere in un ambiente sano e competitivo, dove in cinque anni diventa uno dei gioiellini più ricercati anche a livello internazionale.

Il caso Arsenal e il passaggio al Submarino

Durante la sua permanenza nella Diamond Football Academy sogna di ripercorrere i passi del suo idolo Okocha e fa amicizia con Kelechi Nwakali, grazie al quale riesce a convincere i genitori a farlo partecipare a un torneo giovanile molto importante come la Iber Cup. In Portogallo li nota Emanuel Amunike, che qualche anno più tardi li metterà al centro del suo progetto tecnico con la nazionale nigeriana under 17. L'Arsenal si interessa a entrambi e arriva a concordare il loro passaggio in quel di Londra per 4 milioni di euro.

Mentre Nwakali può già firmare in quanto maggiorenne, Samuel deve aspettare e - nel frattempo - il fondo di investimento che media la trattativa tra i due club alza improvvisamente la posta in palio, facendo di conseguenza saltare definitivamente il banco. Wenger non avrà così la possibilità di valutare Chukwueze che, invece, può scegliere la sua destinazione futura tra varie opzioni. Alla fine è il Villarreal a spuntarla, che stacca un assegno da 500mila euro e si assicura il giocatore per cinque anni.

Gli esordi e la consacrazione

Dopo una stagione passata nelle giovanili del Submarino, quest'anno Chukwueze ha esordito in prima squadra grazie all'intuizione di Javi Calleja, tecnico esonerato e poi richiamato al capezzale di una squadra derelitta. Nonostante l'addio (momentaneo) del tecnico che lo ha lanciato, il nigeriano dalla formazione titolare non è uscito più. Luis Garcia Plaza lo ha utilizzato come esterno destro di un 4-4-2 o nella stessa zona in un 4-3-3, ma il classe 1999 può giostrare anche sull'out opposto.

Mancino naturale, parte largo per sfruttare le sue rapide sterzate a rientrare, portandosi il pallone sul piede forte. Non è passato troppo tempo prima di vederlo andare in gol, perché a novembre il talento di casa valenciana ha giustiziato in rapida successione Rayo Vallecano e Betis. Poi, al Santiago Bernabeu, ha irriso più volte Marcelo con una serie di dribbling e finte che hanno indispettito il terzino brasiliano.

In autunno è anche arrivata anche la prima apparizione con le Green Eagles, una nazionale che - in periodo di aperta rifondazione - potrà contare su uno dei talenti più cristallini d'Europa. Secondo Transfermarkt il valore del cartellino sarebbe schizzato a 10 milioni di euro, pari quindi alla sua clausola rescissoria, ma qualora il Villarreal dovesse convincerlo a rinnovare il contratto si parla già di quintuplicarne la cifra, per scatenare attorno a Chukwueze una delle più importanti aste di mercato dei prossimi anni.