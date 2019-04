L'ucraino è l’ultimo gioiello del calcio sovietico, cresciuto da Lobanovsky alla Dinamo Kiev. Univa corsa e tecnica, creando un mix inarrestabile per ogni difesa. Ecco le sue perle.

Andriy Shevchenko è l’ultimo grande prodotto della scuola calcistica sovietica, essendo nato nel 1976 e cresciuto prima a Kiev e poi in diverse città della costa, dopo il disastro di Chernobyl. A notarlo subito la squadra faro del calcio di quella che era la Repubblica Ucraina, la Dinamo Kiev, che aveva un allenatore capace di insegnare il calcio del futuro anche agli iperprofessionisti in occidente, Valerij Lobanovsky. Quando il maestro ucraino capì le potenzialità di questo ragazzo senza muscoli ma rapidissimo, lo indicò subito come nuovo astro da coltivare con attenzione. L’8 novembre 1994, a Donetsk contro lo Shaktar, esordisce in prima squadra e in quella stagione stranamente segna un solo gol in campionato mentre ne fa subito due in Champions League e sei in Coppa d’Ucraina, diventandone capocannoniere.

Da lì inizia una carriera che ne fa il nuovo gioiello del calcio che viene dall’ex URSS, l’ultima grande sensazione post-sovietica che ha fatto innamorare le squadre dell’ovest. La partita che fa esplodere la bomba Sheva è quella in Champions League del 5 novembre 1997. La Dinamo Kiev vince 4-0 al Camp Nou e l’attaccante segna una tripletta, irridendo letteralmente i difensori catalani. In quel momento lo cercano tutte le squadre, ma lui, l’altro attaccante Rebrov e Lobanovsy vogliono giocarsi per l’ultima volta insieme la possibilità di vincere la Champions League nella stagione 1998-99. La Dinamo gioca alla grande, vince 3-1 contro l’Arsenal nel girone iniziale, batte il Real Madrid di Raul ai quarti e in semifinale affronta la squadra migliore, il Bayern Monaco. In casa finisce 3-3 grazie ad una doppietta di Shevchenko, che a Monaco di Baviera non riesce a segnare. Il sogno finisce qui. Pochi giorni dopo il Milan lo acquista e inizia una nuova avventura.

Con i rossoneri diventa l’uomo franchigia di una squadra che negli ultimi dieci anni aveva vinto tutto più volte. Sheva in Italia dimostra tutte le sue doti, atletismo fuori dal comune, esempio classico della costruzione maniacale del calciatore di scuola sovietica, ma anche fantasia, fiuto del gol, potenza, elasticità, tecnica, un mix letale per una calciatore straordinario. Con il Milan vince campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League, portandola poi in Ucraina sulla tomba del suo maestro, Lobanovsky, per ringraziarlo ancora una volta e mostrargli che era riuscito a raggiungere il loro sogno. Dopo il Milan c’è il Chelsea, ancora i rossoneri e per finire il ritorno a Kiev, per chiudere un cerchio. Una carriera ricca di vittorie e soddisfazioni, anche in Nazionale con la quale raggiunge i quarti dei Mondiali 2006, quando affronta l’Italia di Lippi che va di corsa verso la vittoria finale. Questa in estrema sintesi la parabola di Andriy Shevchenko calciatore, ma meglio delle parole a descriverlo ecco alcuni dei suoi gol più belli.

Corsa, atletismo, tecnica, c'è tutto nei gol più belli di Andriy Shevchenko

Dinamo Kiev-Karpaty 3-0

Il primo gol selezionato serve per dimostrare in pochi secondi quello che era Shevchenko in Ucraina alla fine degli anni ’90. Questa è la finale di Coppa d’Ucraina contro il Karpaty. Fu giocata il 30 maggio 1999, Sheva era già del Milan e questo è l’ultimo saluto al suo pubblico e all’allenatore che lo ha cresciuto ed educato. Difficile pensare ad un saluto migliore.

Real Madrid- Dinamo Kiev 1-1

Non è un gol fantastico, ma dimostra una tecnica e una lucidità fuori dal comune. Quello segnato al Bernabeu inoltre è un gol storico, perché la Dinamo di Shevchenko pareggia contro il Real Madrid di Roberto Carlos, Raul e Hierro e pone le basi per il passaggio del turno. Al ritorno una doppietta sempre di Sheva toglie ogni dubbio.

Milan-Real Madrid 1-0

Nel secondo girone di Champions League 2002-2003 il Milan deve affrontare il Real Madrid campione in carica. Il 26 novembre c’è la sfida a San Siro e questo è l’esempio classico di come era bello vedere Shevchenko su un campo di calcio. Lancio in verticale, corsa da quattrocentometrista inarrestabile per i difensori e poi freddezza estrema sotto porta. Tutto in un solo calciatore.

Milan-Juventus 1-1

Per la quattordicesima di andata della Serie A 2001-2002 si affrontano le migliori squadre del campionato, Milan e Juventus. Questa è un’altra versione di Shevchenko, quella in cui oltre alle doti atletiche e le capacità di dribbling nello stretto abbina anche fantasia e coraggio nel provare un colpo impossibile. Impossibile per tanti, ma non per tutti.

Milan-Bari 4-1

Infine un gol non determinante per nessun trofeo contro una piccola squadra. Però un calciatore che prende palla a 70 metri dalla porta e riesce ad andare in gol grazie ad una corsa meravigliosa, una potenza irresistibile e la grazia nella conduzione della palla non è una cosa che vediamo tutti i giorni.