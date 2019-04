Gelo tra il tecnico e l'argentino al momento della sostituzione.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 22:39 | aggiornato 04/04/2019 00:44

C'è ancora tensione in casa Inter nonostante la roboante vittoria per 4-0 ottenuta in casa del Genoa. Si percepisce dalle parole pronunciate da Luciano Spalletti nel post-partita, chiamato a commentare la prestazione di Mauro Icardi, e dalla sostituzione dell'argentino arrivata al minuto 80.

Il numero 9, autore di un gol su rigore e di un assist per Perisic, è stato richiamato in panchina a risultato acquisito. Ha lasciato il campo e si è diretto verso la panchina a testa bassa, passando vicino a Spalletti e ignorandolo completamente.

I due si sono solo sfiorati, segno che il sereno non è ancora definitivamente tornato. "Se Icardi non parla con la squadra, sta fuori, ma bisogna fare il bene dell'Inter", ha dichiarato Spalletti. La speranza dei tifosi è che non si perda mai di vista il bene del club.