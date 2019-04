Il re dei cartellini rossi è andato in tripla cifra ieri sera con l'espulsione di Ashley Young: dietro di lui Dowd è fermo a 67. Il primo rosso a Solano nel 2001.

03/04/2019

Nonostante abbia giocato più di 300 match in Premier League, con 49 gol e 13 assist, il nome di Nolberto Solano, centrocampista peruviano classe 1974, dice qualcosa solo ai più ferrati seguaci del calcio inglese.

In Italia c'è qualcuno che forse lo ricorda perché nel 2002, quando giocava nel Newcastle insieme a Shearer, gli capitò di affrontare in Champions League prima la Juventus e poi l'Inter. Ai nerazzurri segnò anche un gol a St James' Park, ma solo quando la squadra di Hector Cuper era già in vantaggio 0-3 per le reti di Morfeo, Almeyda e Crespo, con Recoba che chiuse le marcature nel finale.

Il nome del giocatore peruviano è tornato però alla ribalta da ieri sera in quanto legato in qualche modo a un insolito primato stabilito dall'arbitro Mike Dean che al 57' di Wolverhampton-Manchester United ha estratto il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Ashley Young, costringendolo così a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Il giallo mostrato a Young è il centesimo nella carriera di Mike Dean

Premier League, Dean arbitro record: 100 espulsi

Il cartellino rosso, mostrato poi di consequenza all'esperto giocatore dei Red Devils, è stato infatti indicato da Opta come quello col numero 100 estratto da Mike Dean, 50 anni, nella sua quasi ventennale carriera. Un record assoluto per la Premier League, visto che il secondo in graduatoria è Phil Dowd, ritiratosi nel 2015 e fermo a quota 67, mentre a seguirlo fra quelli in attività c'è Martin Atkinson con 59.

Solano fu la prima delle 100 "vittime" di Dean

Ed era stato proprio Norberto Solano, allontanato dal campo il 14 aprile 2001 nel corso del match che opponeva il suo Newcastle all'Ipswich, la prima "vittima" di quello che è il più severo direttore di gara inglese. Certo nessuno ha diretto 477 partite come lui, ma è indubbio che Dean sia arbitro dal cartellino facile: se con le espulsioni ha raggiunto la tripla cifra, con le ammonizioni ha passato le quattro cifre da anni: 1.741 i cartellini gialli mostrati in carriera, circa 3,7 di media a partita, di cui oltre 100 in questa parte di stagione.

Severo e istrione

Spesso si dice che un bravo arbitro dovrebbe passare quasi inosservato, ma la regola non vale per Mike che ama essere protagonista non solo attraverso i cartellini estratti a ritmi da record, ma anche con le sue famose pose teatrali o gli scherzosi siparietti molto british che lo hanno reso una specie di icona in Premier League. Quest'anno il meglio di sé lo ha dato in Manchester City-Chelsea, quando prima ha usato una mossa da perfetto istrione a uso di fotografi e telecamere nell'assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa, e poi a fine match si è nascosto il pallone dietro la schiena per spiazzare Agüero, arrivato a reclamarlo dopo la tripletta realizzata.

In Italia Rocchi lo batte

Ma in Serie A c'è un arbitro che riesce a far apparire poca cosa il record del fischietto inglese: Gianluca Rocchi, infatti, il fatidico traguardo dei 100 cartellini rossi lo ha tagliato da un pezzo. Ancora in attività, come Dean, il direttore di gara fiorentino è già a quota 117 in soli 241 match, quasi uno ogni due, mentre con le ammonizioni è "solo" a 1.229. A conferma, però, che non sempre un arbitro ha bisogno di estrarre cartellini per ottenere il rispetto dei giocatori, c'è la statistica di un fischietto, famosissimo quanto temuto, che arbitrava fra gli anni Cinquanta e Settanta: Concetto Lo Bello, in 281 partite distribuite in 21 stagioni, ricorse all'espulsione solo 19 volte.