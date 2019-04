O Rei è stato portato in ospedale poche ore dopo l'incontro pubblico con Mbappé ed è stato trattenuto per precauzione. Prognosi non riservata.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 17:28 | aggiornato 03/04/2019 17:37

Prima l'incontro pubblico in quel di Parigi con Kylian Mbappé, poi il grande spavento e infine il sospiro di sollievo. Durante la notte appena trascorsa, Pelè ha accusato un malore nella sua stanza d'albergo ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Fortunatamente le condizioni del 78enne, tre volte campione del mondo col Brasile, non sono gravi.

Negli ultimi tempi Pelè ha avuto diversi problemi di salute che è sempre riuscito a mettersi alle spalle: nel 2014 finì in terapia intensiva per una grave infezione urinaria, nel 2018 comparve in sedia a rotelle dopo un'operazione all'anca. Stavolta ha avuto a che fare con spasmi e febbre alta che in piena notte lo hanno costretto al ricovero per motivi precauzionali (la prognosi non è riservata).

Come detto, nella serata di ieri Pelè era apparso in pubblico per un evento organizzato da RMC insieme al fuoriclasse del PSG Kylian Mbappe. "Mbappé mi somiglia, può diventare il migliore al mondo se continua a giocare come adesso. Merita il Pallone d'Oro", erano state le parole di O Rei a cui Mbappé aveva risposto: "Il re resta sempre il re".