Lo spagnolo fischiato dopo la vittoria nel GP d'Argentina. Il Cabroncito risponde con il gesto de "los huevos" ai tifosi del Dottore.

di Luigi Ciamburro - 03/04/2019 20:19 | aggiornato 03/04/2019 20:34

Marc Marquez è stato il protagonista principale della seconda tappa stagionale di MotoGP. Ottantunesima pole position in carriera, vittoria schiacciante con dieci secondi di vantaggio sugli inseguitori, un ritmo di gara inarrivabile per chiunque martellando sull'1'39, conquista del primo posto in classifica piloti. Avevamo chiuso il GP dell'Argentina con una memorabile stretta di mano tra il Cabroncito e Valentino Rossi prima dell'ascesa al podio, gesto ripreso in esclusiva dalle telecamere Dorna e saggiamente veicolato sui social per promuovere uno sport che raccoglie intorno a sé attenzione mediatica, tifosi e sponsor.

Dopo gli avvenimenti del 2015 a Sepang una larga fascia di tifosi del Dottore non ha perdonato il comportamento in pista dello spagnolo. Sul web e fin dentro gli autodormi non sono mancati episodi spiacevoli nei confronti del campione di Cervera, i fischi al momento della premiazione sono diventati routine. Soprattutto su circuiti "gialli" come Misano, il Mugello e per l'appunto Termas de Rio Hondo, dove Valentino viene osannato come una divinità in terra, al pari di Diego Armando Maradona ed Ernesto Guevara.

Un video amatoriale postato su Twitter da un sostenitore di Rossi mostra Marc Marquez, in questo caso lontano dalle telecamere ufficiali della MotoGP (?), rispondere con il gesto de "los huevos" ai fischi dei supporter valentiniani poco prima scendere dal podio in seguito alla premiazione. Rischiare la vita a oltre 300 km/h, correre per 25 giri da autentico fuoriclasse, accumulare ingenti dosi di adrenalina e poi vedersi sbeffeggiare da un ristretto manipolo di persone ha fatto saltare i nervi al sette volte iridato. Ma il gesto non fa che gettare ulteriore benzina sul fuoco, offrendo un motivo più ai soliti irriducibili per fischiare alla prossima buona occasione.

Marc Marquez sul podio di Rio Hondo

MotoGP, una caduta di stile per Marc Marquez

Il pilota della Repsol Honda ha sempre invitato il suo fan club a portare massimo rispetto per gli avversari. Anche quando le spiacevoli manifestazioni nei suoi confronti hanno raggiunto livelli raccapriccianti. Come l'anno scorso al Mugello, quando è stata allestita una lapide per Marquez, inondato di fischi al momento della caduta in gara. O come in Qatar, quando salito sul secondo gradino del podio è stato accolto dai buu da parte di una cerchia di fan.

Stavolta il cinque volte campione della MotoGP non ha resistito alla tentazione, seguendo quella poco elegante "moda spagnola" che nelle ultime settimane ha visto come protagonisti Diego Simeone e Cristiano Ronaldo in Champions League, entrambi multati dall'UEFA con un'ammenda da 20mila euro. Noccioline per due personaggi dello sport pagati a suon di milioni, una sanzione simbolica che certamente non giova alla caratura del loro spessore professionale. Di certo non una bella figura neppure per Marc Marquez, soprattutto dopo quella stretta di mano con Valentino Rossi che aveva emozionato tutti.