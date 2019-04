Notorius è già pronto a tornare? Chissà. Intanto, però, l'apertura di Dana White lascia ancora accesa quantomeno la fiammella del dubbio.

di Massimiliano Rincione - 03/04/2019 09:41 | aggiornato 03/04/2019 09:45

Conor McGregor si ritira, anzi no. Prima entra nell'olimpo delle MMA, poi prova una triste ma onerosissima parentesi nella boxe, salvo successivamente rientrare nell'ottagono dopo quasi due anni per uscirne sconfitto per mano di Khabib Nurmagomedov. Dall'estate del 2016 ad oggi, più o meno, abbiamo visto soltanto questo in casa Notorius: tanti proclami, poca azione e tanti guadagni sul fronte imprenditoriale.

Sta di fatto che l'ennesimo ritiro annunciato pochi giorni fa potrebbe avere vita più breve di quanto previsto: al netto dei proclami di poco antecedenti alla sorprendente presa di posizione, infatti, riesce difficile pensare ad un McGregor fuori dalle MMA che contano prima di aver chiuso alcuni conti in sospeso tra cui la trilogia con Nate Diaz e un'eventuale rivincita contro Khabib Nurmagomedov.

A queste considerazioni, poi, vanno aggiunte le dichirazioni di Dana White a 8 Las Vegas: stando a quanto dichiarato dal presidente UFC, infatti, un meeting con Notorius potrebbe presto concretizzarsi già nelle prossime settimane. Quale occasione migliore, dunque, per parlare del futuro del rappresentante della SBG Ireland nella promotion più importante del mondo delle MMA?

Se credo che McGregor si sia davvero ritirato? No, penso ci siano ancora delle cose che ha intenzione di sbrigare. Penso che Conor vorrà vedermi, faccia a faccia, ed è quello che probabilmente faremo nelle prossime due settimane.

MMA: Dana White e Conor McGregor bevono del Proper 12 (whiskey prodotto da Notorius) in una delle conferenze stampa pre-UFC 229.

MMA: neanche Artem Lobov crede al ritiro di McGregor

Intanto, però, c'è anche qualcun altro che non crede al prematuro ritiro di Conor McGregor: stiamo parlando di Artem Lobov, suo storico sparring partner - nonché ex fighter UFC - recentemente passato alla bare knuckle boxing: le sue parole all'Ariel Helwani MMA Show, d'altronde, sono state chiare come non mai.

Io credo che combatterà di nuovo. Penso che spazzerà via un altro paio di ragazzi, lui ama questo mondo. Ama il fighting, per lui non è soltanto un lavoro: lui è questo, lui è il fighting game.

Notorius risponde a Khabib Nurmagomedov

Intanto è arrivata la risposta di McGregor a Khabib che aveva detto: "I soldi vanno e vengono, l’onore che hai perso quella sera non ritornerà, impara a viverci. Hai finito la carriera nelle MMA e ne stai iniziando un’altra su Twitter?"

Non aver paura della rivincita - ha scritto McGregor su Twitter - piccolo ratto. Farai quello che ti viene detto di fare, come sempre del resto