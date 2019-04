Notorius, che a quanto pare non sembra poi essere tanto convinto del ritiro, punge i compagni di Khabib Nurmagomedov, pizzicati per doping.

di Massimiliano Rincione - 03/04/2019 19:19 | aggiornato 03/04/2019 19:24

Conor McGregor non lascia, anzi raddoppia. L'irlandese, vero e proprio dominatore della scena mediatica - e non solo - delle MMA dell'ultimo quadriennio punge pesantemente Khabib Nurmagomedov, e lo fa con tutta una serie di tweet che definire sopra le righe sarebbe un eufemismo. Si parte, intanto, con una risposta ad una intervista del campione pesi leggeri UFC, che aveva definito Notorius la classica moglie pronta a chiudere continuamente una relazione, salvo poi ripensarci volta dopo volta. La risposta di McGregor? Questa.

Tua moglie è una tovaglia.

Il tweet, eliminato nelle scorse ore, ha ovviamente riacceso tutte le polemiche legate alla rivalità tra i due, che è ormai sfociata in una vera e propria guerra tra culture diverse. Nel mezzo anche un post in cui McGregor dice a Khabib di non aver paura di un rematch, lasciando presagire un possibile secondo capitolo per lo scontro che ha infiammato l'ambiente delle MMA mondiali nell'ottobre scorso.

Don’t be scared of the rematch you little scurrying rat.

Wow another dagestani caught abusing steroids.

That’s 2 out of 3 in this picture busted for steroid abuse, with the most recent being busted 3 times in a row and now hit with a lifetime ban.

Excellent job @JeffNovitzkyUFC.

A ciò è seguita quella che è stata la vera e propria stangata di Conor McGregor alle MMA daghestane: repostando una foto che ritrae Khabib, Zubaira Tukhugov e Ruslan Magomedov, infatti, Notorius ha chiaramente punto i due compagni d'allenamento di The Eagle, con il peso massimo che è stato addirittura bandito a vita da USADA dopo la sua terza positività ai test. Zubaira, invece, è stato squalificato per due anni nel 2016.

Wow, un altro daghestano beccato ad abusare di steroidi. Due su tre elementi di questa foto sono stati beccati, il più recente è stato squalificato a vita dopo il terzo stop. Ottimo lavoro, Jeff Novitzky. L'unico vizio senza perdono è l'ipocrisia.

MMA: Ruslan Magomedov, in foto, è stato bandito a vita dopo esser stato sospeso per la terza volta da USADA.

Non solo Khabib, comunque, tra le mire social di Conor McGregor: nelle ultime ore, infatti, Notorius ha postato su Twitter diverse foto che ritraggono gli sparring con l'italo-americano, al tempo in cui fu ingaggiato come sparring partner in preparazione del match tra l'irlandese e Floyd Mayweather. Il nuovo capitolo di questa piccola faida è nato da uno schiaffone rifilato da Malignaggi ad Artem Lobov, sparring partner di Conor McGregor, che ha avuto un alterco con l'ex pugile durante un evento organizzato dalla Bare Knuckle FC.