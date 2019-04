L'attaccante polacco, 25 anni, non ha dimenticato il club che lo ha lanciato nel calcio che conta e pur riconoscendo la superiorità bianconera avverte Szczesny: "Occhio alle punizioni di Schone."

di Simone Cola - 03/04/2019 12:32 | aggiornato 03/04/2019 13:09

16 gol in 26 partite in questa Serie A, una breve e deludente esperienza in Champions League ma ancora la possibilità concreta di centrare l'Europa League, dove due suoi gol sono stati fondamentali per superare l'ostacolo Red Bull Salisburgo, il polacco Arkadiusz Milik è ormai un punto fermo del Napoli di Carlo Ancelotti dov'è riuscito a ritagliarsi uno spazio praticamente fisso nonostante la concorrenza di giocatori di qualità come Insigne e Mertens.

Merito di una completezza che ha conquistato l'allenatore fin dal primo giorno di ritiro: a 25 anni Milik è un centravanti bravo in tutti i fondamentali, rapido, abile nel finalizzare l'azione ma anche nel mettersi al servizio della squadra e inaspettatamente scopertosi letale sui calci di punizione, tema per cui il polacco è stato avvicinato da DAZN all'indomani dello splendido gol (controllo di tacco al volo, giravolta e tiro tutto di sinistro) con cui ha sbloccato la gara contro la Roma e a una settimana dal confronto di Champions League tra la Juventus e l'Ajax che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Battere la Juve? Difficile, i bianconeri sono favoriti. Però l'Ajax sta facendo bene, anche in campionato dove hanno appena battuto il PSV. Io tiferò per loro, ho ancora tanti amici lì, spero che riescano a fare un buon risultato.

In questa stagione Arkadiusz Milik ha già segnato 16 gol in Serie A: nei due campionati precedenti, complici anche due gravi infortuni, si era fermato a 10 gol complessivi.

Milik avverte Szczesny: "In Champions occhio alle punizioni di Schone"

Nell'Ajax, dove ha giocato dal 2014 al 2016 segnando 47 gol in 75 partite, Milik si è guadagnato l'attenzione del calcio che conta trasferendosi poi al Napoli per 32 milioni di euro. Avrebbe dovuto essere l'erede designato di Gonzalo Higuain, ma dopo un inizio incoraggiante arrivò un tremendo infortunio, rottura del legamento crociato, che lo fermò sul più bello per quattro mesi.

Il momento più duro è stato l'infortunio. Mi dissero che la pausa sarebbe stata lunga, è stato il periodo più brutto della mia vita, non credevo che sarei tornato a giocare al livello a cui sto giocando adesso. Per fortuna adesso è tutto alle spalle, sono a Napoli, cresco, sto giocando e questo mi rende felice e mi fa sorridere.

Rientrare da un infortunio così importante non è stato facile, soprattutto perché dopo il ginocchio sinistro è il turno di quello destro, che salta all'inizio della seconda stagione fermandolo ancora per 5 mesi. Un nuovo incidente di percorso che però Milik rivela di avere affrontato con maggior serenità rispetto al primo.

Il secondo infortunio diciamo che è stato più facile. Perché dopo 3-4 settimane, quando ho ricominciato a camminare, ero già sicuro che sarei tornato a giocare, che sarei tornato in campo. Ero più tranquillo e il tempo è passato più velocemente.

Il tema principale dell'intervista è comunque "l'arte del gol" che ha portato Arkadiusz Milik, dopo due anni sfortunati, a mettersi tutto alle spalle fino a diventare uno dei più importanti bomber della Serie A. Merito come detto della completezza che ha conquistato Ancelotti e anche di un nuovo colpo aggiunto nell'arsenale del polacco, il calcio di punizione.

Ancelotti in allenamento ha visto che avevo un buon tiro su punizione, ho avuto una possibilità contro il Cagliari e ho fatto gol. Sono felice, perché sono gesti che a volte ti portano punti. Da bambino tiravo spesso le punizioni, poi negli anni credevo di tirarle sempre bene, forse anche meglio, ma non riuscivo mai a fare gol. Allora ho cambiato la rincorsa, mi sono allenato tantissimo, e il tiro è venuto da solo. La rincorsa è importantissima, se la sbaglio non riesco a tirare in quel modo.

Anche nell'Ajax che se la vedrà con la Juventus per un posto in semifinale di Champions League c'è uno specialista sui calci di punizione. Si tratta del danese Lasse Schone, che Milik definisce un fenomeno in questo fondamentale e che potrebbe essere, insieme a Hakim Ziyech e Dusan Tadic, uno dei principali pericoli per il connazionale Szczesny, portiere bianconero.