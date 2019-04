Il portiere sarà indisponibile per 10 giorni: salterà Juventus e Lazio in campionato. Il brasiliano mette nel mirino la semifinale di ritorno di Coppa Italia del 24 aprile.

03/04/2019

Circa 10 giorni di stop per Gianluigi Donnarumma, almeno tre settimane fuori dai giochi per Lucas Paquetá. Il pareggio contro l'Udinese a San Siro nell'anticipo della 30^ giornata di Serie A è costato caro al Milan. I report medici diffusi sulle condizioni del portiere, uscito dal campo per una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra, e sul centrocampista brasiliano, ko per una distorsione alla caviglia destra, hanno dato il via al toto-rientro sul conto dei due.

La situazione meno preoccupante è quella riguardante Donnarumma: il portierone 20enne ha chiesto il cambio appena ha sentito un dolore alla coscia e questo potrebbe aver evitato un peggioramento della situazione. Il numero 99 non sarà tra i pali del Milan contro Juventus (6 aprile) e Lazio (13 aprile) in campionato, ma potrebbe tornare a disposizione il 20 aprile a Parma, nel lunch-match della 33^ giornata.

Nella sfida del Tardini non ci sarà certamente Paquetá. Il trequartista, arrivato in rossonero a gennaio dal Flamengo e impiegato da Gattuso in 15 occasioni sin qui, ha riportato contro l'Udinese "un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra". Salterà le partite di Serie A contro Juventus, Lazio e Parma. L'obiettivo della società è averlo a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma a San Siro il 24 aprile.

Come comunicato dal club rossonero, le condizioni di Paquetá saranno nuovamente valutate la prossima settimana. In caso di mancato recupero per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il 21enne brasiliano metterebbe nel mirino le sfide di campionato a Torino contro i granata di Mazzarri (28 aprile) e a San Siro contro il Bologna (5 maggio), fondamentali nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione in Champions League.

Aggiornamento medico sulle condizioni dei rossoneri ➡ https://t.co/b2NNOVcNWs pic.twitter.com/K0FFQn19sB — AC Milan (@acmilan) April 3, 2019

Sabato all'Allianz Stadium contro la Juventus, intanto, Gattuso sarà costretto a cambiare di nuovo il suo Milan, testato con il 4-3-1-2 contro l'Udinese. Tra i pali ci sarà Pepe Reina, mentre al posto di Paquetá potrebbe vedersi Suso. Lo spagnolo sta risolvendo i problemi legati alla contusione al piede sinistro e già oggi si è allenato regolarmente con la squadra. Tra tante tegole, una buona notizia per l'allenatore rossonero.