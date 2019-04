Il portiere è uscito dopo 13' per un problema muscolare, il brasiliano a fine primo tempo per una distorsione alla caviglia. Gattuso rischia di non averli per la sfida dello Stadium.

di Luca Guerra - 03/04/2019 09:26 | aggiornato 03/04/2019 09:35

Serata storta per il Milan contro l'Udinese nella 30^ giornata di Serie A. Non solo per l'1-1 finale che porta a tre le partite consecutive senza vittorie per Piatek e soci e rischia di rimettere la squadra di Gattuso alla portata di Lazio, Atalanta e Roma, dirette concorrenti per il quarto posto. In casa rossonera, infatti, c'è anche da fare i conti con gli infortuni di Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá.

Entrambi non hanno terminato in campo il primo tempo della sfida contro la formazione allenata da Igor Tudor. Donnarumma è stato costretto a chiedere la sostituzione al 13', quando su un'uscita al limite della propria area di rigore ha sentito un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra. A fargli compagnia, meno di mezz'ora dopo, Paquetá. Il numero 39 del Milan è stato toccato duro sulla caviglia da Valon Behrami (anche lui ko per infortunio nel secondo tempo) e dopo qualche minuto ha provato a rientrare, salvo alzare bandiera bianca dopo un altro colpo e cedere il posto a Castillejo.

Dei due infortuni, quello che preoccupa maggiormente riguarda Paquetá. Il 22enne brasiliano ha lasciato il terreno di gioco sorretto dai medici del Milan e le immagini del postpartita lasciano pensare che il colpo non sia stato dei più semplici da assorbire. L'ex Flamengo ha lasciato San Siro sulle stampelle e con la caviglia destra abbondantemente fasciata. Lo stesso Gattuso ha preferito tagliare corto sulle sue condizioni davanti ai microfoni:

Paquetá ha avuto una brutta distorsione. Si è gonfiato tutto subito. Domani faremo una risonanza con i dottori e vedremo. Si è fatto male da solo, mettendo male il piede in terra.

Infermeria Milan: Donnarumma e Paquetá in, Suso e Kessié out

Se per Paquetá appare quindi complicato pensare a un recupero già per la partita di sabato all'Allianz Stadium contro la Juventus, non molto differente è il discorso riguardante Donnarumma. Nella giornata di mercoledì il portiere classe 1999 sarà sottoposto a nuovi esami, dopo che i primi controlli tenuti nella clinica Columbus hanno riscontrato una piccola lesione al flessore. Ko di lieve entità, ma la distanza ravvicinata con la partita contro i bianconeri riduce le possibilità che Gigio recuperi.

In infermeria entrano quindi Paquetá e Donnarumma, ma sono pronti a tornare a disposizione di Gattuso Franck Kessié e Suso. Entrambi fuori contro l'Udinese, ma come spiegato dallo stesso allenatore del Milan sul loro conto c'è velato ottimismo in vista della trasferta sul campo della Juventus: