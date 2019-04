Milan, Donnarumma out contro la Juve. Paura per Paquetà

C'è molta ansia invece per Lucas Paquetà. In attesa di esami che porteranno ad una diagnosi certa, Sky Sport riferisce che la distorsione alla caviglia è piuttosto seria e quindi il giocatore brasiliano rischia un lungo stop. La paura è che ci sia un interessamento dei legamenti.

Restano da valutare i tempi di recupero che però non dovrebbero essere inferiori ai 15 giorni. Tradotto: il portiere classe 1999 non sarà disponibile per il big match contro la Juventus in programma sabato 6 aprile alle ore 18.

Brutte, bruttissime notizie per Gennaro Gattuso. Non solo la sconfitta contro l'Udinese, il tecnico del Milan deve anche fare i conti con due infortunati. Gianluigi Donnarumma, uscito nel primo tempo e sostituito da Pepe Reina, nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hannno evidenziato uno stiramento ai flessori della coscia.

