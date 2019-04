Kessié lunedì ha interrotto l'allenamento e ha fatto una risonanza che ha evidenziato un'infiammazione. Così abbiamo deciso di non rischiarlo. Suso invece ha preso una botta sul collo del piede e l'obiettivo è ovviamente recuperarlo per sabato. E ora capiremo anche che problemi hanno Paquetà e Donnarumma

In questo momento le stiamo provando tutte, ma va tutto male. Abbiamo fatto molta fatica, la squadra era molle, abbiamo anche rischiato di perdere. Giochiamo con il freno a mano tirato, dobbiamo recuperare. Per muovere la classifica ho provato altre soluzioni, ma non sono andate bene. Adesso analizziamo la situazione e pensiamo a recuperare le energie

Un altro stop. Il Milan frena ancora e contro l'Udinese non va oltre l'1-1 dopo aver perso nelle precedenti giornate contro Inter e Sampdoria. Uno stop che rischia di costare caro in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del match, il tecnico dei rossoneri Gennato Gattuso ha parlato così a Sky Sport:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK