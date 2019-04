La società meneghina aveva presentato una richiesta di diritto esclusivo della parola "Inter": in questo modo, l'ex centrocampista non potrebbe chiamare il suo club Inter Miami. La decisione finale arriverà entro il 4 maggio.

03/04/2019

David Beckham contro l'Inter. Da calciatore, l'ex centrocampista ha incrociato i nerazzurri in quattro occasioni, battendoli con il Manchester United ma perdendo entrambi i derby disputati con la maglia del Milan. Stavolta, però, la sfida non si giocherà in campo, bensì all'interno di in un tribunale.

La disputa è legata al nome del club presieduto da Beckham, l'Inter Miami, nato nel gennaio del 2018 grazie all'investimento di una cordata capeggiata proprio dalla star inglese. La denominazione ufficiale della società è Club Internacional de Fútbol Miami, e a partire dalla prossima stagione giocherà nella MLS.

Nel 2014, tuttavia, l'Inter nerazzurra (la squadra americana è rosanero) aveva presentato una domanda di brevetto relativa al proprio nome, per realizzarne un marchio esclusivo negli Stati Uniti. In questo modo, il termine “Inter” non potrebbe essere utilizzato dall'ex calciatore per la sua nuova squadra.

David Beckham era presente nel paddock durante il GP di Formula 1 in Bahrain

I problemi di Beckham: tra l'Inter e lo stadio

La decisione finale da parte dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (lo U.S. Patent and Trademark Office) arriverà entro il 4 maggio. La Major League Soccer si è schierata dalla parte di Beckham, affermando come la parola Inter sia puramente descrittiva, oltre che un'abbreviazione di “Internazionale”.

La lega americana ha anche evidenziato come diversi club abbiano scritto Inter nel proprio nome (Internacional, Inter Turku, Inter Zapresic, ecc.). Per questo motivo, nessuno potrebbe rivendicare i diritti esclusivi di questo termine.

Quella legata alla denominazione non è l'unica grana di Beckham. L'altro problema dell'ex giocatore del Milan è lo stadio: l'Inter Miami non possiede un impianto di proprietà, e fino al 2021 giocherà nel Lockhart Stadium di Fort Lauerdale, a quasi un'ora di distanza da Miami. La presidenza del club vorrebbe che la squadra giocasse al centro della città, ma nessuno dei siti scelti per costruire il nuovo impianto si è rivelato al momento adatto.

Nomi e stemmi: le dispute precedenti

Quella tra Inter e Beckham non è l'unica querelle relativa all'utilizzo del nome o dello stemma. Qualche giorno fa, la DC Comics ha fatto nuovamente causa al Valencia per il logo scelto dal club per celebrare il suo centenario: un pipistrello troppo simile al simbolo di Batman, secondo l'azienda californiana. La società spagnola si è appellata al mito del pipistrello valenciano, risalente addirittura al 1238, e ai due litiganti sono stati concessi quasi due anni per raggiungere un accordo.

Nel 2017, invece, dopo una battaglia legale con il Ministro della Difesa romeno, la Steaua Bucarest presieduta da George Becali ha dovuto rinunciare al nome e allo stemma appartenenti all'esercito, cambiando la denominazione in FC FCSB. La nuova Steaua, nel frattempo, con il vecchio logo, è ripartita lo scorso anno dalla quarta divisione, arrivando al secondo posto in classifica dietro al Rapid Bucarest.

Sempre nel 2017, e sempre in Romania, la Juventus Bucarest è stata costretta dalla Juventus italiana a cambiare denominazione e logo (il club romeno utilizzava una versione dello stemma molto simile alla penultima usata dai bianconeri). Per evitare multe che ne avrebbero compromesso la salute finanziaria, la società ha prima modificato il suo nome in FC Colentina, poi in ASC Daco-Getica Bucarest.