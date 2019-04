Trentotto partite in stagione, 11 assist. Dopo l'esplosione dello scorso anno, è il perno della difesa di Klopp insieme a Van Dijk. Chi lo supera nel suo ruolo?

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 03/04/2019 14:28 | aggiornato 03/04/2019 14:44

Soltanto 7 anni fa pubblicava un tweet in cui si lamentava della sua vita a 18 anni, senza lavoro, senza soldi in tasca e senza prospettive. Oggi, invece, la vita di Andy Robertson si basa sulla ricerca di un terzino sinistro in grado di mantenere il suo ritmo durante tutta la stagione. Il laterale difensivo del Liverpool si è imposto in Premier League prima e in Champions League poi, diventando uno dei migliori, se non il migliore per rendimento, in uno dei ruoli più delicati del campo.

Passe ou cruzamento do Robertson? Que bola do lateral para o gol do Firmino. Liverpool 1-0 Tottenham pic.twitter.com/U82X5aD0D7 — Ericky Maier (@erickymaier) March 31, 2019

L'esplosione della scorsa stagione ha permesso allo scozzese di scalare rapidamente le gerarchie di Klopp, che ha subito spedito in panchina Alberto Moreno premiando il numero 26 dei Reds. Sotto la guida del manager tedesco, il Liverpool è arrivato in finale di Champions League e ha gettato le basi per la lotta al titolo di quest'anno. Robertson ne è diventato protagonista assoluto, smentendo chi gli aveva frettolosamente attribuito l'etichetta di "one season wonder" e l'aveva inserito tra i potenziali flop della stagione 2018/2019.

Le statistiche parlano chiaro: 38 partite tra campionato e Champions, condite da 11 assist. Un pallone decisivo ogni 3,4 partite disputate, a dimostrazione di quanto il terzino di Glasgow sia determinante in una squadra votata all'attacco, ma anche capace di incassare 31 gol in 42 match stagionali, includendo anche FA Cup e Carabao Cup. 6 di queste reti subite sono arrivate nelle uniche 4 sfide senza Robertson in campo: insieme a Van Dijk, lo scozzese si sta imponendo come uno dei giocatori indispensabili per i Reds.

Robertson esplode nel Liverpool di Klopp: è il migliore del mondo nel suo ruolo?

Robertson chiave del Liverpool: è il terzino sinistro del momento?

La solidità difensiva del Liverpool diventa un fattore importante anche per la manovra offensiva. L'abilità di Alisson con i piedi e la definitiva consacrazione di Van Dijk hanno permesso a Klopp di trovare la quadratura, ma hanno anche assegnato nuovi compiti a Robertson. Lo scozzese sfrutta un baricentro alto e la rapidità di tutta la squadra, arrivando regolarmente al cross dal fondo o per vie centrali. L'ampiezza dei Reds passa anche dai cambi di gioco di Alexander-Arnold, che spesso liberano il laterale sinistro alle spalle della difesa avversaria o nell'uno contro uno.

Andy Robertson è diventato il primo difensore nella storia del Liverpool a fornire 9 assist in una stagione di Premier League. pic.twitter.com/4xxamIhvqo — StatsCalcio (@statscalcio_it) April 2, 2019

Degli 11 assist complessivi, 9 sono arrivati in Premier League e 2 in Champions. 6 di questi, compresi quelli contro PSG e Stella Rossa nelle due vittorie europee, sono stati effettuati con tocchi di prima: Robertson abbina una visione di gioco di altissima qualità ad un controllo di palla da autentico playmaker.

Gli altri 5 assist confermano il suo valore aggiunto in fase d'impostazione: 2 volte, l'ultima contro il Tottenham, si è accentrato prima del cross, poi una verticalizzazione contro il Bournemouth per il gol di Wijnaldum, un tocco nello stretto per Origi contro il Watford e un dribbling prima del pallone arretrato per Mané contro il Leicester.

Klopp ha valorizzato Robertson, che l'ha ripagato con 11 assist: ben 6 sono di prima

Chi è al livello di Robertson?

Per vincere la Champions League, serve essere competitivi in tutti i reparti. Il Liverpool, da finalista in carica, è tra le candidate più forti e può contare sulle qualità di Robertson all'interno dello scacchiere di Klopp. Il terzino classe 1994 è davvero il più forte del mondo nel suo ruolo?

Le statistiche e il valore di mercato lo collocano sul podio. Secondo Transfermarkt, lo scozzese vale 50 milioni di euro, 5 in meno di Alaba che, in termini di rendimento stagionale, non può paragonarsi a Robertson. Jordi Alba è invece davanti a tutti: 70 milioni di euro, ma anche 14 assist e 2 gol in 41 partite. Il Barcellona ha incassato gli stessi gol del Liverpool, 31, ma nella sola Liga: rendimento in attacco e in difesa si bilanciano.

Jordi Alba-Robertson è il nuovo dualismo per il dominio mondiale della fascia sinistra

Lo spagnolo ha numeri migliori del collega britannico, ma anche una struttura di squadra che ne favorisce maggiormente l'impiego offensivo. Il laterale del Barcellona si è imposto in Liga e Champions League, conquistando un ruolo di spicco spesso attribuito a Marcelo. Con il brasiliano ai margini del Real Madrid e in partenza nella prossima sessione di calciomercato, Jordi Alba è salito in cattedra. Adesso, però, dovrà guardarsi dalla crescita esponenziale di Robertson, che vuole guidare i Reds alla vittoria in Premier League, che manca dal 1990, e in Europa, assente dal 2005.