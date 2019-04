Barcellona avanti 0-2, poi la rimonta del Villarreal che si porta sul 4-2. Ma nel finale ci pensano Messi e Suarez a limitare i danni e pareggiare un match che sembrava perso.

di Daniele Rocca - 03/04/2019 00:06 | aggiornato 03/04/2019 00:10

Non ci credono neanche sugli spalti dell'Estedio de la Ceramica. Rimonta e contro rimonta nel match della Liga: il Villarreal gioca una partita leggendaria, ribaltando il risultato da 0-2 a 4-2. Dopo i gol di Coutinho e Malcom in apertura, Chukwueze accorcia le distanze e il primo tempo si chiude con il Barcellona in vantaggio.

Nella ripresa la squadra di Calleja trova prima il pareggio con Ekambi e poi il sorpasso di Iborra. La rete di Bacca a dieci minuti dalla fine sembra mettere la parola fine sulla gara. Ma il Sottomarino giallo non ha fatto i conti con la coppia Messi-Suarez. L'argentino inventa su punizione (42 centri in stagione), il Pistolero fa 4-4 a tempo scaduto.

Un pari che consente al Barcellona di restare a +8 sull'Atletico Madrid, che nel pomeriggio - pur soffrendo - ha avuto la meglio del Girona: in gol Godin e Griezmann. E sabato ci sarà lo scontro al vertice, prima contro seconda. Ci si gioca tutto a otto giornate dal temine della Liga.

Liga, Villarreal-Barcellona: la cronaca del match

Se siete in cerca di divertimento facile, l'appuntamento è all'Estadio de la Ceramica. Succede di tutto nel primo tempo. Il Villarreal gioca meglio, ma a passare in vantaggio è il Barcellona. Azione sulla destra di Malcom, palla al centro dove Coutinho si fa trovare pronto e la spinge in fondo alla rete.

I blaugrana non sono sazi e dopo appena un quarto d'ora cercando di chiudere il match. Stavolta è Malcom a esultare: primo gol nella Liga per l'ex Bordeaux. L'assist di Vidal è perfetto, così come il colpo di testa del brasiliano, che porta a due le reti di vantaggio della squadra di Valverde.

Ma i padroni di casa non ci stanno. E all'ennesima occasione trovano il modo di accorciare le distanze: merito del giovane Chukwueze. Il classe '99 buca ter Stegen, fino a quel momento il migliore in campo. Squadre negli spogliatoi dopo una prima frazione di gioco davvero entusiasmante.

La ripresa

Al rientro in campo il Villarreal passa a quattro in difesa. Un indizio importante sull'atteggiamento della squadra di Calleja. Scelta che porta i frutti sperati dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo. Toko Ekambi scappa sulla destra e nel tentativo goffo di servire Iborra al centro dell'area, colpisce male il pallone e lo manda in porta.

🇨🇲 Karl Toko Ekambi 🇨🇲 égalise pour le @Eng_Villarreal et signe son 8e but cette saison en #LaLigaSantander ! ! 🔝🙌#VillarrealBarça 2-2 pic.twitter.com/e7wZCI4xK4 — LaLiga (@LaLigaFRA) April 2, 2019

Grazie a un cross sbagliato il Sottomarino giallo riacciuffa il pareggio. Ottavo gol in campionato per l'attaccante camerunese. La risposta di Valverde non si fa attendere: fuori Coutinho, dentro Leo Messi.

E c'è il gol del numero 10. Ma non è del Barcellona, è quello del Villarreal. Iborra si butta nello spazio e con il sinistro a incrociare supera ter Stegen. Rimonta completata. I padroni di casa passano dallo 0-2 al 3-2 in meno di un'ora. Esplode la festa sugli spalti dell'Estadio de la Ceramica.

Llegó en el mercado de invierno.

Pone el equilibrio en el @VillarrealCF.

¡Y hasta marca goles de '10'!



Es @Iborra_Vicente. 💛#VillarrealBarça pic.twitter.com/RgiIg7IxST — LaLiga (@LaLiga) April 2, 2019

Ma non finisce qui. Calleja azzecca anche l'ultimo cambio: fuori uno stremato Ekambi, al suo posto entra Carlos Bacca. E al primo pallone toccato l'ex Milan fa 4-2. Cazorla recupera la sfera e manda l'attaccante colombiano in campo aperto, bravo a saltare il portiere e chiudere il match. O almeno così si poteva pensare

Guai però a pensare che sia finita. Soprattutto quando in campo c'è Messi. Punizione al 90', sul punto di battuta va l'argentino. Palla all'incrocio, proprio come all'andata. Partita riaperta grazie al sigillo numero 593 con la maglia del Barcellona C'è da giocare ancora il recupero, con i blaugrana in vantaggio di un uomo (espulso Alvaro Gonzalez). All'ultima occasione è Suarez a stoppare e calciare con il sinistro dal limite dell'area: pallone che si infila sul primo palo. È 4-4 finale, con il Barca che limita i danni.