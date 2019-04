Il capitano della Juventus difende il giovane talento: "Ho rivisto le immagini e non ha fatto nulla di male: è un ragazzo d'oro. Ha sbagliato solo a simulare".

di Daniele Minuti - 03/04/2019 10:19 | aggiornato 03/04/2019 10:24

La bella vittoria della Juventus in casa del Cagliari, che avvicina la squadra di Allegri alla conquista matematica del suo ottavo Scudetto consecutivo, è quasi passata in secondo piano per quello che è successo nel finale di partita con protagonista Moise Kean.

Il talento bianconero ha segnato ancora siglando il gol del definitivo 2-0 e subito dopo si è rivolto verso la curva sarda. Dagli spalti poi sono arrivati dei bruttissimi cori razzisti nei suoi confronti e verso i compagni di squadra Matuidi e Alex Sandro.

Il dibattito su quanto successo in quegli ultimi minuti ha animato le interviste post partita, a cui si è aggiunta quella rilasciata da Giorgio Chiellini: il difensore e capitano della Juventus ha parlato di Kean e del brutto episodio della Sardegna Arena correndo immediatamente in difesa del suo giovane compagno di squadra.

Chiellini difende Kean dopo Cagliari-Juventus

Chiellini difende Kean: "Non ha fatto nulla di male, è il futuro del calcio italiano"

Chiellini ha parlato ai microfono di JTV e nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della società bianconera ha commentato quanto successo. Il centrale della Nazionale ha subito voluto proteggere Kean che secondo lui non ha fatto nulla di sbagliato ieri sera.

Moise è un patrimonio del nostro calcio e un ragazzo d'oro. Ho rivisto bene le immagini e non ha fatto niente di male. Spero che d'ora in poi si pensi a lui come gli altri giovani italiani, cioè a figure positive del calcio italiano. L'unica cosa sbagliata oggi è stata la sua simulazione: non merita tutti gli insulti che ha ricevuto.

Parole quasi paterne da parte del numero 3 della Juventus che ha poi detto la sua sulla bella prestazione della squadra allenata di Allegri che sta cercando di archiviare il prima possibile la pratica campionato in modo da riversare tutte le energie sulla Champions League.