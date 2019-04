C'è stato qualche buu razzista dopo l'esultanza di Kean e Matuidi si è arrabbiato. Dobbiamo essere d'esempio, dobbiamo crescere tutti come sistema calcio anche in queste cose

Kean sa che dopo un gol si deve pensare a esultare con la squadra e basta, lo sa pure lui che poteva fare qualcosa di diverso. Ma la colpa è per il 50% di Moise e per il 50% della Curva. Lui sa di aver sbagliato

