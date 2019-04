Le parole del tecnico bianconero sugli ululati razzisti rivolti all'attaccante.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 10:28 | aggiornato 03/04/2019 10:33

La Juventus sa solo vincere. Nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A, i bianconeri hanno battuto 2-0 il Cagliari a domicilio grazie alle reti di Bonucci e Kean e sono saliti a quota 81 punti, 18 in più del Napoli secondo che oggi affronterà l'Empoi fuori casa.

Nel finale la partita è stata macchiata dagli ululati razzisti rivolti da alcuni tifosi di casa a Moise Kean, che ha reagito esultando in maniera provocatoria e infiammando l'ambiente. Di questo episodio ha parlato Massimiliano Allegri a Sky Sport:

Non ho sentito gli ululati, ma comunque facciamo sempre i soliti discorsi. Non è stata colpa di tutto lo stadio, ci sono degli imbecilli che con delle telecamere apposite potrebbero essere individuati e fatti fuori dagli stadi. Se si vuole risolvere il problma si deve fare così, ma così non si vuole fare. Poi la crescita di Moise Kean passa anche da queste situazioni che deve evitare, non doveva esultare in quel modo. Con l'Udinese nel secondo tempo ha fatto un colpo di tacco e l'ho rimproverato, bisogna avere rispetto dell'avversario. Deve imparare e spero possa capire meglio certe cose, nel primo tempo ha sbagliato molte cose dal punto di vista tecnico, poi è andato meglio.

Sulla partita:

È stata una gara tosta, non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta agli avversari. Non era semplice vincere qui, abbiamo messo in cassaforte 3 punti pesanti e ora siamo a meno 9 dallo Scudetto. Ci aspetta un calendario tosto, giocheremo contro squadre che devono raggiungere obiettivi importanti e c'è la Champions League che ci porterà vie energie. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare a recuperare per Juventus-Milan che è una grande partita

Sugli infortunati: