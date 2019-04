Botta e risposta dopo Genoa-Inter tra Spalletti e Marocchi.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 22:20 | aggiornato 04/04/2019 00:25

Bufera alle spalle. O quasi. L'Inter vince 4-0 in casa del Genoa grazie alle reti di Gagliardini (doppietta), Icardi e Perisic. L'attenzione ovviamente era tutta per l'attaccante argentino, al ritorno in campo da titolare dopo oltre cinquanta giorni.

Proprio del numero 9 ha discusso Luciano Spalletti negli studi di Sky Sport, arrivando a un acceso botta e risposta con l'ex giocatore Giancarlo Marocchi, oggi opinionista:

La domanda su Icardi me la fa Marocchi? Sono contentissimo. Da quando è a Sky sembra si sia dimenticato come si sta dentro uno spogliatoio. Dire che Icardi andava portato contro la Lazio è solo un modo per andare contro l'Inter, ma che ne sa Marocchi del nostro spogliatoio?

Spalletti ha proseguito:

Dici che abbiamo fatto passare Icardi per quello brutto e cattivo in mezzo a tanti angioletti? Devi sapere (si rivolge sempre a Marocchi, ndr) che per noi la tua opinione è totalmente sbagliata. Se fossi stato qui dentro avresti agito come noi. Se Icardi non si spiega con la squadra sta fuori. Icardi è reintegrato come attaccante, ma non ancora totalmente perché non si è mai confrontato con la squadra

A questo punto Marocchi gli consiglia di rilassarsi e Spalletti risponde: