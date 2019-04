Il tecnico dei nerazzurri commenta la prestazione dell'attaccante argentino contro il Genoa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 23:59 | aggiornato 04/04/2019 00:08

Mauro Icardi torna titolare e l'Inter ritrova subito la vittoria dopo il ko contro la Lazio. Nel turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata di Serie A, i nerazzurri superano 4-0 il Genoa a domicilio e salgono a quota 56 punti, saldamente al terzo posto.

L'attaccante argentino colpisce un palo, segna un gol su rigore e regala a Perisic l'assist per la rete del 3-0. Nel post-partita Luciano Spalletti ha parlato così dell'argentino a Sky Sport:

Mauro ha pagato per quello che doveva pagare e contro la Lazio è rimasto fuori. Poi però si deve sempre pensare al bene dell'Inter e noi con lui abbiamo un attaccante in più. Con lui siamo più forti quando si devono giocare partite così delicate. Per tornare in gruppo lui si è rivolto a persone che con l'Inter non hanno nulla a che vedere, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché la situazione era chiara. Se non parla con la squadra, sta fuori

Spalletti ha proseguito così:

Per diverse squadre non è un momento semplice. Noi siamo terzi e ci sono tante formazioni in corsa per la Champions. Se non ci qualifichiamo alla prossima Champions League siamo tutti coinvolti allo stesso livello. Contro la Lazio siamo stati meno ordinati, abbiamo buttato via una grande occasione e non abbiamo avuto pazienza. Stasera la lucidità nella gestione ci ha premiato e restituito quello che ci aveva tolto in altre partite. Politano e Perisic hanno fatto una grande partita

Ancora su Icardi: