Il centrocampista belga, beccato da alcuni tifosi laziali presenti in tribuna a San Siro, ha reagito con un gestaccio prima di raggiungere gli spogliatoi.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 01:12 | aggiornato 03/04/2019 17:17

Ha fatto il suo ingresso in campo al 74' prendendo il posto di Borja Valero. Radja Nainggolan non è riuscito a lasciare il segno e ad aiutare la sua Inter. Alla fine la Lazio ha vinto 1-0 grazie alla rete di Milinkovic segnata al 13'. Una delusione profonda per il centrocampista belga, che contro i biancocelesti vive sempre una partita speciale visto il suo trascorso alla Roma.

Una sconfitta che fa il paio con quella rimediata in Coppa Italia sempre contro la squadra di Simone Inzaghi, in cui fu decisivo proprio un suo errore dal dischetto. Una doppia debacle che il Ninja fatica a digerire. Ecco perché al termine della sfida di domenica il nervosismo era tanto, così come la delusione.

E mentre si avviava verso gli spogliatoi, beccato da alcuni tifosi laziali presenti in tribuna a San Siro, il giocatore ha reagito con un gestaccio. Il video ha iniziato a circolare in rete solo nelle ultime ore e sta pian piano facendo il giro del web.