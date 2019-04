L'attaccante argentino si procura e trasforma il rigore del momentaneo 2-0.

0 condivisioni

03/04/2019 21:47 | aggiornato 03/04/2019 22:11

Cinquantatre giorni. Tanto era passato da Parma-Inter, ultima partita da titolare di Mauro Icardi. Stasera l'attaccante argentino è tornato dal 1' contro il Genoa e ha subito trovato la rete. Al 39', sul risultato di 1-0 per i nerazzurri (gol di Gagliardini), il numero 9 è stato pescato tutto solo davanti a Radu, ha controllato ed è stato messo giù Romero.

L'arbitro Mariani non ha avuto nessun dubbio: ha espulso il giocatore rossoblù e ha assegnato il calcio di rigore. Dal dischetto è andato Icardi che non ha sbagliato. Palla da una parte e portiere dall'altra per il momentaneo 2-0.

Per Icardi è il 10° gol messo a segno in campionato, il 16° in 29 presenze collezionate tra tutte le competizioni. La speranza di Spalletti è che il numero 9 riprenda a segnare con continuità e aiuti i suoi compagni di squadra a raggiungere la qualificazione in Champions League.