Piatek porta avanti i rossoneri nel primo tempo, Lasagna firma il pari nella ripresa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 07:10 | aggiornato 03/04/2019 09:15

Milan-Udinese è la gara che apre la 30ª giornata di Serie A. Il match di San Siro è importante sia in ottica quarto posto che in ottica salvezza. I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Inter e Sampdoria, che hanno fatto scendere la squadra di Gattuso in quarta posizione in classifica con 51 punti. L'Udinese, invece, è impegnata nella lotta salvezza. La squadra di Nicola ha vinto l'ultima gara contro il Genoa ma si trova comunque in 16ª posizione con 28 punti, solo 3 in più rispetto all'Empoli in 18ª posizione.

A San Siro finisce 1-1, con Lasagna che nella ripresa risponde alla rete firmata da Piatek nel primo tempo.

Il prossimo impegno del Milan vede i rossoneri impegnati nella trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus, match in programma sabato 6 aprile alle 18. L'Udinese, invece, giocherà domenica 7 aprile alla Dacia Arena, dove alle 15 arriverà l'Empoli. Ma adesso ecco il video degli highlights e dei gol di Milan-Udinese: