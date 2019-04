I bianconeri archiviano la pratica con un gol per tempo: apre Bonucci, nella seconda frazione chiude Kean

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 09:12 | aggiornato 03/04/2019 09:35

L'anticipo serale della 30ª giornata di Serie A è Cagliari-Juventus. La gara della Sardegna Arena vede i padroni di casa presentarsi al match dopo il successo esterno in casa del Chievo, tre punti che hanno permesso al Cagliari di arrivare in 12ª posizione con 33 punti. La Juventus, invece, ha vinto in casa contro l'Empoli e ha mantenuto inalterato il suo distacco di 15 punti dal Napoli.

Kean, gol e polemiche

Cagliari-Juventus 0-2: la cronaca della partita

Parte forte la Juventus che ha la prima occasione dopo 10 minuti di gioco: punizione dalla destra di Pjanic, Caceres trova Cragno a negargli la gioia del gol. Gol che arriva al 21' grazie a Bonucci, abile a trovare il colpo di testa decisivo su calcio d'angolo di Bernardeschi. I bianconeri continuano ad attaccare, Matuidi colpisce alto di testa su invito dalla sinistra di De Sciglio. Il Cagliari ci prova con Joao Pedro: inserimento in area su invito di Barella, la battuta è lontana dalla porta. Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per i bianconeri.

Al 74' Kean va vicino al raddoppio, liberandosi tra due avversari su un passaggio filtrante di Matuidi, ma il tiro è sporco e Cragno blocca con poche difficoltà. Al 77' attacca il Cagliari con un colpo di testa di Pavoletti su calcio di punizione, ma il giocatore rossoblù non inquadra la porta. A cinque minuti dalla fine arriva il gol di Kean che raccoglie l'invito in area di Bentancur e appoggia facilmente in porta. Cagliari-Juventus si chiude sul risultato di 2-0 per gli uomini di Allegri.

Il prossimo impegno della Juventus sarà in casa, all'Allianz Stadium, contro il Milan il prossimo sabato 6 aprile alle ore 18. Il Cagliari, invece, giocherà il giorno successivo, domenica 7 aprile, alle 15 contro la SPAL. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Juventus: