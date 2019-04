Il talento norvegese ha strappato applausi nell'ultimo turno di Eredivisie.

di Redazione Fox Sports - 03/04/2019 10:36 | aggiornato 03/04/2019 17:04

Una giocata che ha strappato applausi a scena aperta. A farla è stato Martin Odegaard, stellina in forza al Vitesse di proprietà del Real Madrid. Nel turno infrasettimanale valido per la 28esima giornata di Eredivisie, i gialloneri hanno pareggiato 2-2 in casa contro l'AZ Alkmaar.

Al 79' Odegaard si è preso la scena. Raddoppiato vicino alla bandierina del corner, il classe 1998 si è inventato numero pazzesco con cui ha saltato il povero Koopmeiners, che si è visto passare il pallone tra le gambe. L'azione non si è conclucsa per poco con un gol.

Sarebbe stato l'ottavo in questa stagione in cui ha collezionato 29 presenze arricchite anche da 6 assist. Buoni numeri che però difficilmente gli varranno la chiamata del Real Madrid. Con ogni probabilità Odegaard sarà ceduto nuovamente in prestito o magari rimarrà al Vitesse.