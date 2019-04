Liga e Premier League dominano la speciale classifica stilata dalla rivista francese: Simeone primo tra i tecnici, Messi fa il vuoto tra i giocatori.

di Andrea Bracco - 03/04/2019 10:06 | aggiornato 03/04/2019 10:10

Liga, Premier League e (prevedibilmente) tanta Cina. Sono queste le presenze più ingombranti nell'annuale graduatoria stilata da France Football per quanto riguarda gli allenatori e i calciatori più pagati al mondo. Non c'è però da stupirsi: non è infatti una novità che in Inghilterra e in Spagna l'indotto creato dal calcio giri su cifre vertiginosamente più alte rispetto al resto del mondo, emiri e sceicchi esclusi.

Per quanto riguarda i tecnici, ben sette dei primi dieci lavorano o hanno lavorato di recente in Spagna o Inghilterra. Lo stesso numero di rappresentanti provenienti dai due movimenti calcistici più importanti lo troviamo anche tra i giocatori, dove però c'è una predominanza spagnola più rimarcata. A comandare questa speciale classifica è ovviamente Lionel Andres Messi, che a Barcellona guadagna un totale di 130 milioni di euro, cifra calcolata comprendendo non solo lo stipendio lordo percepito dal club ma anche i bonus e i vari proventi pubblicitari.

Subito dietro alla Pulga troviamo Cristiano Ronaldo, che alla Juventus ha firmato di recente un accordo da 113 milioni di euro, aumentandolo di 19 milioni rispetto allo scorso anno. CR7 è l'unico rappresentante della Serie A, un campionato che per tornare a competere con i tornei big d'Europa a livello globale ha necessità di crescere ancora parecchio. Dietro al fenomeno portoghese si posiziona Neymar, che al PSG incassa attualmente 91,5 milioni di euro, un netto +10 se paragonato alla scorsa stagione.

Chi sono i più pagati al mondo? La classifica di France Football

La classifica prosegue poi con Antoine Griezmann, uno di quelli che con il nuovo rinnovo di contratto ha scalato più posizioni (dalla nona alla quarta: prende attualmente 44 milioni di euro), e Gareth Bale, fermo a 40, 2 milioni di euro, una cifra molto importante se si considerano i fattori che ancora lo tengono legato al Real Madrid, nonostante da un po' di tempo il gallese abbia deciso di cambiare aria. Uno dei problemi è proprio questo: chi può accollarsi un tale ingaggio? La top 10 è completata da Andres Iniesta (Vissel Kobe, 33 milioni di euro), Alexis Sanchez (Manchester United 30,4), Philippe Coutinho (Barcellona, 30), Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune, 28,3) e Luis Suarez (Barcellona, 28).

Il tecnico più pagato al mondo è invece Diego Simeone, che con i suoi 41 milioni di euro lordi interrompe il regno di José Mourinho che durava addirittura dal 2005. L'allenatore dell'Atletico Madrid ha appena rinnovato il suo vincolo ai Colchoneros fino al 2022, nonostante le ultime battute d'arresto che avrebbero un po' incrinato i rapporti con l'ambiente. Il portoghese scala quindi in seconda posizione (31 milioni di euro), ma la vera sorpresa è Thierry Henry, che in pochi mesi di Monaco ha messo da parte oltre 20 milioni di euro più vari bonus e collaborazioni.

Pep Guardiola (24) ed Ernesto Valverde (23) chiudono la top 5 dei tecnici più ricchi in circolazione. E gli italiani? Fabio Cannavaro, attuale manager del Guangzhou Evergrande e selezionatore della nazionale cinese, è il meglio posizionato tra i nostri connazionali: con 15 milioni di euro, l'ex Juventus e Real Madrid si stanzia di poco avanti a Massimiliano Allegri, il primo rappresentante del nostro campionato, pagato 13,5 milioni di euro ma atteso da un bonus gigante qualora dovesse vincere la Champions League. Marcello Lippi segue a ruota, fissandosi al nono posto. Poi Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Luciano Spalletti: tutti e tre sono tra i primi venti allenatori pagati al mondo, ma girano su cifre ben inferiori dai loro omologhi europei.

I 20 allenatori più pagati al mondo

Diego Simeone (41 milioni di euro)

José Mourinho (31)

Thierry Henry (25,5)

Pep Guardiola (24)

Ernesto Valverde (23)

Arsene Wenger (20,5)

Fabio Cannavaro (15)

Massimiliano Allegri (13,5)

Marcello Lippi (13)

Jugen Klopp (13)

Leonardo Jardim (13)

Carlo Ancelotti (12)

Antonio Conte (11,3)

Mauricio Pochettino (10)

Luciano Spalletti (8,3)

Vitor Pereira (7,5)

Niko Kovac (7,5)

Zinedine Zidane (7,5)

Unai Emery (7)

Dragan Stojkovic (7)

