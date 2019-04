Il mediano colchonero piace a mezza Europa e potrebbe lasciare Madrid in estate. Bavaresi pronti a pagare la clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 03/04/2019 17:39 | aggiornato 03/04/2019 17:44

Rodrigo Hernandez potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, alla prima stagione con la maglia dei Colchoneros, è già diventato un perno della mediana di Diego Simeone, che in lui rivede l'erede perfetto di un “certo” Gabi. Dall'ex leader biancorosso (oggi impegnato in Qatar) il giovane arrivato dal Villarreal non ha ereditato solo il 14, che da quelle parti è un numero molto pesante da portare sulle spalle, ma anche le grandi responsabilità nel guidare il reparto.

Il Cholo stravede per lui, ma non è il solo: che attorno a Rodri si sarebbero concentrate le attenzioni dei maggiori club europei era prevedibile, perché l'autorità con la quale si muove nel cuore del centrocampo dell'Atletico Madrid sottolinea la sua grande duttilità e la capacità di adattarsi a più contesti. Inoltre, particolare da non sottovalutare, il ragazzino nato nella capitale spagnola è attualmente vincolato da una clausola rescissoria sì considerevole, ma nel contempo anche abbordabile per molti.

Il quotidiano Marca ha recentemente riportato un interesse da parte di quattro grandi società, tutte in grado di soddisfare economicamente l'estinzione della clausola di cui sopra, che ammonta a circa 70 milioni di euro. In prima fila ci sarebbe il Bayern Monaco, già proiettato a quella che sarà la prossima finestra di mercato nella quale - come ampiamente annunciato dai dirigenti bavaresi - il club tornerà a investire grosse somme per rafforzare la squadra in tutti i reparti.

Rodri infiamma il mercato: quattro club sul talento spagnolo

In tal senso, sono molto significativi gli acquisti già ufficializzati di Benjamin Pavard e Lucas Hernandez, quest'ultimo strappato proprio all'Atletico Madrid tramite il pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Una strategia che paga nell'immediato, perché permette all'acquirente di bypassare le richieste di chi detiene in quel momento il cartellino del calciatore in questione. Rodri rappresenterebbe un upgrade importante nel centrocampo tedesco, un innesto qualitativamente di spessore e contemporaneamente un profilo futuribile con ancora ampi margini di miglioramento.

Su di lui però non c'è solo il Bayern: Rodri piace anche a PSG, Manchester United e Manchester City. Quest'ultimo, di recente, aveva già chiesto notizie ai Colchoneros su suggerimento di Pep Guardiola, interessato a inserire un mediano di spessore nelle rotazioni dei suoi Citizens. Ovviamente l'ultima parola spetterà al calciatore, che mai come in questo momento può permettersi di vagliare diverse proposte, tutte estremamente interessanti. Il suo contratto con l'Atletico Madrid scade nel 2023, ma tutti i club che avanzeranno la proposta metteranno sul piatto un cospicuo aumento di ingaggio, il che ingolosirebbe non poco lo stesso Rodri.

Data la sua importanza, Simeone in prima persona cercherà di convincerlo a non partire, visto che le scorie della pessima stagione colchonera potrebbero farsi sentire proprio a livello di mercato. Oltre a Lucas Hernandez e Godin già ceduti, potrebbero salutare la sponda biancorossa del Manzanarre anche Thomas, Filipe Luis, Savic e Saul, quindi perdere un pezzo da novanta come Rodri significherebbe ampliare l'emorragia di talento senza, di fatto, averlo sfruttato in pieno.

Cresciuto nel vivaio madrileno, il 22enne si è svincolato nel 2013 accasandosi al Villarreal, con l'Atletico Madrid che l'estate scorsa lo ha ricomprato per 20 milioni di euro. Le statistiche messe insieme fino a oggi testimoniano la sua crescita esponenziale, piazzandolo di diritto ai primi posti delle classifiche europee per rendimento nel suo ruolo. Guardandola da questa prospettiva, 70 milioni di euro non sono una cifra eccessiva, soprattutto se contestualizzati al momento del calcio attuale. Il Bayern progetta il grande colpo.