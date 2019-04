Durante la scorsa estate il marocchino aveva trovato un accordo con i giallorossi, ma l'Ajax lo ha trattenuto. Ora potrebbe sostituire Arjen Robben in Baviera.

di Franco Borghese - 03/04/2019 08:11 | aggiornato 03/04/2019 10:16

Un'occasione persa. Lo dimostrano i numeri, lo dimostrano i rumors di calciomercato. La Roma, la scorsa estate, era vicinissima all'acquisto di Hakim Ziyech dall'Ajax. L'accordo con il giocatore era stato trovato. Lo ha confermato proprio l'esterno marocchino in un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'Ajax. Quel che è mancato è l'accordo fra i due club.

La Roma metteva sul piatto 30 milioni di euro (bonus compresi), l'Ajax ne voleva circa 40. Si è trattato a lungo, ma non si è arrivati a un punto di incontro. Ziyech è quindi restato ad Amsterdam e con l'Ajax sta ora vivendo una stagione da sogno. Ora i Lancieri sfideranno la Juventus nei quarti di finale della Champions League (dalla quale hanno eliminato già il Benfica nella fase a gironi e il Real Madrid agli ottavi) e, a sette giornate dalla fine, sono in piena corsa per il titolo in Eredivisie (il PSV primo ha appena due punti in più).

Anche dal punto di vista personale Hakim Ziyech sta vivendo una grande stagione: il 26enne sembra esploso definitivamente. In Eredivisie ha segnato 14 gol e servito 13 assist in 23 partite (solo De Jong del Psv e Tadic dell'Ajax, complessivamente, hanno fatto meglio di lui). Statistiche da urlo per un esterno d'attacco, tanto che era impensabile non avessero effetti sul calciomercato.

Calciomercato Bayern Monaco, si pensa a Hakim Ziyech

In Champions League Hakim Ziyech ha dimostrato di saper essere determinante: suo l'assist per il gol di Tadic nella partita pareggiata 1-1 a Lisbona (decisiva nella corsa al secondo posto nel girone), contro il Real Madrid il marocchino ha invece segnato un gol sia nella gara d'andata che in quella di ritorno. Di fatto è pronto a trasferirsi in una squadra con ambizioni maggiori rispetto all'Ajax.

La scorsa estate sono arrivate diverse offerte, ma avrei accettato solo quella della Roma. Per le altre non valeva la pena lasciare l'Ajax. Andrò via di qui solo per fare un importante salto di qualità.

Stando a quanto riportato da Sport, il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrirgli l'occasione. Rispetto a un anno fa il suo valore è aumentato (ora costa circa 55-60 milioni), ma i bavaresi hanno intenzione di ringiovanire la rosa e di aprire una nuova era. Spendere, con queste premesse, non è un problema. Viste le difficoltà riscontrate nella trattativa per Hudson-Odoi (il Chelsea, avendo il mercato bloccato, non vuole cederlo), il Bayern avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Ziyech. Può essere lui il sostituto di Robben che, come risaputo, è in scadenza di contratto. Per ora sono solo voci che, abbinate alle statistiche stagionali, aumentano ancor di più il rammarico della Roma per quella famosa trattativa di calciomercato mai chiusa.