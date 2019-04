Colto da un'aritmia nel 2017, l'olandese si è svegliato dal coma un anno più tardi. I danni cerebrali hanno stroncato sul nascere una carriera di talento.

di Antonio Gargano - 03/04/2019 13:52 | aggiornato 03/04/2019 13:57

È passato soltanto un mese dalla nuova esplosione dell'Ajax. È tornata alla ribalta europea una squadra giovane, di talento e affamata di successo che ha schiantato il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League. Una squadra che fa leva su Tadic e Ziyech, ma anche sugli astri nascenti de Jong e de Ligt. Ci sarebbe stato spazio anche per un altro punto di riferimento, che però non ha avuto la stessa fortuna: Abdelhak Nouri.

Da 2 anni, il centrocampista olandese è ormai un ex calciatore. Un'aritmia cardiaca durante un'amichevole estiva gli ha causato un anno di coma e danni cerebrali permanenti, troppo gravi per continuare l'attività agonistica. A 20 anni, nel pieno della sua crescita, ha potuto ritenersi fortunato di essere ancora vivo. La sua nuova vita è ancora caratterizzata dai percorsi di riabilitazione.

Nonostante la lontananza dal calcio giocato, Nouri è ancora al centro dei pensieri nel calcio olandese. Ieri ha compiuto 22 anni e, nelle ultime 24 ore, i social si sono riempiti di messaggi d'auguri da parte dell'Ajax e dei suoi ex compagni di squadra, che con lui hanno condiviso quel terribile momento dell'estate 2017 ma anche tutta la fase di crescita nel settore giovanile.

Abdelhak Nouri compie 22 anni: l'Ajax e i suoi ex compagni di squadra non lo dimenticano

Nouri compie 22 anni: gli auguri del calcio olandese

L'Ajax, che da sempre lega il suo nome alla crescita dei talenti in casa propria, ha pubblicato un post per ricordare la carriera di Nouri con la maglia dei lancieri. Anche la Nazionale ha dedicato un momento al suo ex giocatore, che con la maglia oranje è arrivato ad esordire in Under 21 nella sconfitta contro l'Austria del 27 marzo 2017, poco prima del malore accusato in campo.

Tante stelle del calcio olandese hanno voluto seguire l'esempio di Ajax e Nazionale, mostrando la vicinanza a Nouri nel giorno del suo compleanno. Ziyech, Kluivert e van der Sar sono stati tra i più attivi, dando seguito all'hashtag #StayStrongAppie. Tra le varie immagini, anche una foto del centrocampista olandese ancora bambino, ma già col pallone tra i piedi e la maglia dell'Ajax.

Il dramma di Nouri

L'8 luglio 2017, l'Ajax affronta il Werder Brema in un test pre-campionato in Austria. A 20 minuti dalla fine, con i tedeschi in vantaggio per 2-1, Nouri si accascia nella metà campo avversaria. Viene colto da aritmia cardiaca, che lo lascia cosciente nei minuti successivi e durante i soccorsi. Per 10 minuti, lo staff medico si occupa del calciatore e utilizza anche un defibrillatore, poi viene trasportato in ospedale.

La società comunica che le sue condizioni sono critiche ma stazionarie. Nouri entra in coma e il bollettino medico del 13 luglio conferma la presenza di danni cerebrali permanenti. Serve più di un anno per porre fine all'incubo: il 21 agosto 2018, suo fratello Abderrahim conferma il risveglio. L'ormai ex giocatore dell'Ajax riconosce la famiglia e può comunicare con movimenti della testa.

Oggi, a più di 7 mesi dalla fine del dramma, Nouri è ancora alle prese con il ritorno ad una vita normale e lontana dai riflettori. I suoi social sono rimasti fermi a luglio 2017, così come sono pochissime le immagini che ne testimoniano i progressi di salute. La vicinanza di un mondo che è stato il suo, però, è un modo per dargli forza.