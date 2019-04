In una lunga intervista al Mirror l'ivoriano racconta la sua esperienza sul tema e chiede un intervento radicale: "In caso di offese l'intera squadra dovrebbe essere pronta a lasciare il campo."

0 condivisioni

di Simone Cola - 02/04/2019 17:11 | aggiornato 02/04/2019 17:16

Oltre 600 partite da professionista, una carriera nel calcio europeo durata dal 2001, anno del debutto nella massima serie belga con la maglia del Beveren, allo scorso dicembre, quando è arrivata la rescissione con l'Olympiacos. In mezzo esperienze prestigiose con le maglie di Barcellona e Manchester City e una continua battaglia contro una piaga, il razzismo, che continua a colpire la nostra società così come il mondo del calcio e per cui non è ancora stata trovata una soluzione. Yaya Touré, 35 anni, si è sfogato sul tema in una lunga intervista concessa al Mirror.

La prima volta è successa in Ucraina, quando giocavo nel Metalurg Donetsk. Le offese erano continue, all'inizio mi sentii umiliato, poi davvero arrabbiato. I versi delle scimmie erano i peggiori, cercavo di conviverci, di giocare semplicemente a calcio, di abituarmi. E i tifosi cantavano "M***a nera! M***a nera! Torna a casa tua!". Dovevo continuare a giocare, ma era molto difficile, succedeva ad ogni partita. A volte anche i miei stessi tifosi lo facevano.

Di razzismo si parla purtroppo spesso, nel calcio, ma effettivamente mai abbastanza. Perché ogni volta il discorso su come affrontare quella che è una vera e propria piaga dura lo spazio di alcuni giorni, quindi viene semplicemente accantonato fino all'episodio successivo, quando ancora diventa l'argomento del giorno soltanto per qualche settimana per poi cadere ancora nel dimenticatoio. Yaya Touré sottolinea quanto sia importante invece trovare una soluzione e lo fa prendendo ad esempio la recente gara giocata dall'Inghilterra in Montenegro, con Sterling vittima di cori razzisti da parte del pubblico di casa per tutta la gara.

Razzismo, Yaya Touré: "Se qualcuno viene offeso, tutta la squadra dovrebbe lasciare il campo"

Anche se cerchi di prepararti ad affrontare queste cose, quando succedono ti colpiscono comunque. Ecco perché sono rimasto sorpreso dal fatto che Sterling sia rimasto così calmo. Lui è come il mio fratellino, e per come si è comportato si meriterebbe il premio di calciatore dell'anno.

Lo stesso era accaduto a Yaya Touré anche quando ormai giocava nel Manchester City: fu preso di mira dai tifosi del CSKA Mosca e chiese, sostenuto da numerosi colleghi, un intervento da parte della UEFA. Accadeva 6 anni fa, ma dopo aver istituito una task force sul tema il massimo organismo calcistico europeo avrebbe chiuso il discorso ritenendo, evidentemente a torto, di aver risolto una questione che soprattutto in Est Europa è sempre aperta, come racconta lo stesso ivoriano tornando sui suoi esordi in Ucraina.

Chiamavo mio padre, gli dicevo dei cori, dei versi di scimmia, che stavo male. Mi diceva di essere forte, di pensare soltanto a giocare, poi un giorno venne a vedermi e in tribuna tutti si allontanarono da lui. Mi chiese: "Avevo un brutto odore?", così gli dissi di ricordare quello che gli avevo sempre raccontato. "Hai ragione figliolo, è davvero brutto", mi disse. Era così arrabbiato.

Oggi Yaya Touré, premiato per il suo impegno contro il razzismo nel calcio domenica sera a Londra dal FARE - Football Against Racism in Europe - non crede più nell'intervento dall'alto, da parte degli organi istituzionali, anche se continua a richiederlo.