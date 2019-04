La commissioner ha annunciato un'importante introduzione per quello che riguarda il match tra Ronda Rousey, Becky Lynch e Charlotte Flair allo Showcase of the Immortals.

di Marco Ercole - 02/04/2019 08:26 | aggiornato 02/04/2019 10:37

Siamo ufficialmente entrati nella settimana più importante del wrestling, quella che ci accompagnerà con le sue WWE News verso l’appuntamento dell’anno, WrestleMania 35 (nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile, diretta scritta “Live from New York” qui su FOXSports.it).

Si parte come sempre con lo show di Raw, che per l’occasione va in onda dalla Capital One Arena di Washington DC. Attraverso le WWE News sul sito ufficiale sono stati annunciati alcuni importanti segmenti che ci saranno stasera, come ad esempio l’annuncio di Stephanie McMahon in relazione al main event di WrestleMania 35.

Attese poi le presenze del campione universale Brock Lesnar, così come di Batista, per parlare dei loro rispettivi match con Seth Rollins e Triple H. In programma poi l’incontro valido per i titoli di coppia di Raw, con Aleister Black e Ricochet (freschi vincitori del Dusty Rhodes Classic, che affronteranno The Revival, e l'ultimo di Kurt Angle a Raw, contro Rey Mysterio.

WWE News, Highlights Raw verso WrestleMania 35

Vedremo anche in azione le tre protagoniste del main event di WrestleMania 35, cioè Ronda Rousey, Charlotte Flair e Becky Lynch, che dovranno fare squadra contro la Riott Squad in un match particolare, in cui nessuna delle tre potrà tradire le compagne, pena rimozione dallo Showcase of the Immortals.

Questo e molto altro ancora nel corso di questa puntata di Raw del 1 aprile 2019, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show rosso.

Stephanie McMahon annuncia novità per il main event

Chiunque vinca il main event di WrestleMania 35, che vedrà partecipare la campionessa di Raw Ronda Rousey, la campionessa di SmackDown Charlotte Flair e Becky Lynch, uscirà dal più grande palcoscenico con entrambi i titoli. L'incontro diventerà un Winner Takes All Match.

Seth Rollins si confronta con Brock Lesnar

The Architect ha fatto vacillare The Beast Incarnate prima del suo match per l'Universal Championship a WrestleMania 35.

Bayley, Sasha, Beth Phoenix e Natalya vs Nia Jax, Tamina e The IIconics

Le otto Superstar in lotta nel Fatal 4-Way Match di WrestleMania 35 valido per il WWE Women's Tag Team Championship si scontrano, sei notti prima dello Show of Shows.

Batista prima del suo No Holds Barred Match con Triple H

The Animal manda un messaggio a The Game prima del loro No Holds Barred Match a The Grandest Stage of Them All.

Elias visita il MetLife Stadium

The Living Truth delizia la casa di WrestleMania 35 con la sua presenza.

Apollo Crews vs Jinder Mahal

Apollo Crews e Jinder Mahal cercano uno slancio prima della Andre the Giant Memorial Battle Royal a WrestleMania.

The Revival (C) vs Aleister Black e Ricochet

Scott Dawson e Dash Wilder difendono i loro titoli contro The Dutch Destroyer eThe One and Only.

Drew McIntyre attacca Roman Reigns

The Scottish Psychopath attacca vigliaccamente The Big Dog sei giorni prima del loro match a WrestleMania.

Becky, Charlotte e Ronda vengono arrestate

Il main event di WrestleMania 35 implode, sei notti prima dello Show of Shows.

Heavy Machinery vs Bobby Roode e Chad Gable

Due Tag Team cercano le luci dei riflettori nell'ultima puntata di Raw prima di WrestleMania 35.

Braun Strowman vs “Colin Jost” e “Michael Che”

The Monster Among Men manda un messaggio ai veri Colin Jost e Michael Che di SNL, abbattendo due jobber locali in un handicap match.

“The Demon” Finn Bálor si confronta con Bobby Lashley

The Demon sarà liberato da Finn Bálor nella sua sfida a Bobby Lashley per l'Intercontinental Championship a WrestleMania.

Rey Mysterio vs Baron Corbin

The Master della 619 compete a Raw per la prima volta negli ultimi 5 anni per affrontare The Lone Wolf, dopo che lui ha interrotto il discorso di Kurt Angle.