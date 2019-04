L'attaccante della Nazionale pareggia i conti nella ripresa dopo il gol del polacco nel primo tempo. Bene anche Cutrone e Okaka, flop De Maio e Biglia.

di Leonardo Mazzeo - 02/04/2019 21:04 | aggiornato 02/04/2019 21:09

Non c'è tempo di riposarsi, ritorna la Serie A con il turno infrasettimanale e il Milan ha l'occasione di dimenticare subito la sconfitta contro la Sampdoria. A San Siro arriva la nuova Udinese di Tudor, reduce dal successo sul Genoa, e i bianconeri riescono a fare muro portando a casa un punto prezioso: Piatek nel primo tempo, Lasagna nel secondo, finisce 1-1.

Sfortunato il Milan nel primo tempo: Gattuso perde prima Donnarumma (uscito all'11', Reina al suo posto) e poi Paquetà (sostituito da Castillejo al minuto 41), e nel frattempo il suo 4-3-1-2 in campo non funziona bene. L'Udinese riesce a contrastare i rossoneri senza troppi affanni, concedendo pochissimo. Poi, però, Piatek riesce a sbloccarla sul tramonto della prima frazione: bel cross di Cutrone, il tiro del polacco viene murato da Musso ma poi lo stesso Piatek riesce a ribadire in rete. E così si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa il Milan prova a gestire il vantaggio ma, dopo aver sfiorato il raddoppio, si fa prendere alla sprovvista dal contropiede degli ospiti: l'Udinese riparte bene e pareggia i conti con Lasagna gelando San Siro. I rossoneri provano a rialzare la testa nella restante mezz'ora di gara, ma tutti i tentativi vengono in qualche modo murati dalla retroguardia di Tudor. Finisce così, un 1-1 che lascia l'amaro in bocca a Gattuso e ai suoi.

Serie A, le pagelle di Milan-Udinese

: Donnarumma s.v. (11' Reina 6); Abate 5.5 (68' Calabria 6), Musacchio 6, Romagnoli 6, Laxalt 6; Bakayoko 6, Biglia 5.5, Calhanoglu 5.5; Paquetá 6.5 (41' Castillejo 5.5); Cutrone 6.5, Piatek 7. All. Gattuso 5 Udinese (3-5-2): Musso 6; Opoku 6, De Maio 5.5, Samir 6 (46' Wilmots 6); Ter Avest 5.5, Fofana 6.5, Behrami 6.5 (76' Mandragora 6), De Paul 6, Zeegelaar 6; Pussetto 6 (56' Okaka 6.5), Lasagna 7. All. Tudor 6.5

I migliori

Piatek 7

Piccolo digiuno, ma la fame del polacco era troppa per non segnare neanche stasera: Piatek ha sbloccato il match muovendosi alla perfezione all'interno dell'area dell'Udinese, sfruttando un bell'assist di Cutrone (prova positiva anche per il 63). Il pistolero è tornato a sparare.

Lasagna 7

Altro giro, altro centravanti decisivo: Lasagna resta in ombra per un'ora buona, poi nel momento decisivo si fa trovare pronto. Davanti a Reina controlla e tira con una rapidità sorprendente, pareggiando i conti e rispondendo a Piatek.

I peggiori

De Maio 5.5

Si fa superare da Piatek in occasione del primo gol e nel complesso traballa un po' troppo in difesa. Nella ripresa ha sulla testa l'occasione del vantaggio: De Maio stacca da solo dentro l'area, ma non centra la porta.

Biglia 5.5

Partita particolarmente sottotono per l'ex regista della Lazio, che non dà geometrie alla squadra e fa poco filtro in mezzo al campo. Una prova sicuramente non sufficiente per un giocatore dal quale ci si aspetta di più.

Gli allenatori

Gattuso 5

Ha provato a cambiare il suo Milan passando al 4-3-1-2 ma le cose hanno funzionato bene a metà. Quello che resta è un solo punto contro una squadra decisamente inferiore sulla carta. E adesso il quarto posto in Serie A è ancora più a rischio.

Tudor 6.5

Arrivato a Udine per centrare la permanenza in Serie A, la sua cura sta funzionando alla grande: prima la vittoria contro il Genoa, poi il pareggio a San Siro. Due belle gare per affrontare al meglio la lotta salvezza.