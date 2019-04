La Juventus batte il Cagliari a domicilio: decidono le reti di Bonucci e Kean. Bianconeri a quota 81 in classifica. Censurabili cori razzisti verso Kean.

02/04/2019

La Juventus batte il Cagliari, dà un calcio all'emergenza e sale a quota 81 in classifica, conquistando il 26° successo in questa Serie A. Decidono i gol di Bonucci nel primo tempo e di Kean nel finale. Ultimi minuti avvelenati dall'esultanza del giovane attaccante bianconero, esultanza di sfida al pubblico della Sardegna Arena, per alcuni cori di stampo razzista. Cori ben udibili poi dopo la rete e che hanno scatenato la rabbia anche di Matuidi che ha chiesto la sospensione del match all'arbitro Giacomelli che, però, non lo ha accontentato.

Partita nel complesso controllata dalla squadra di Allegri che ha colpito a metà primo tempo e da lì gestito il match senza particolari affanni. Merito della Vecchia Signora, priva di nove giocatori infortunati, ma anche demerito di un Cagliari troppo passivo e sotto ritmo.

La squadra di Maran ha pagato soprattutto la giornata negativa del suo centrocampo, letteralmente mangiato da quello della Juve guidato da un Pjanic sublime. L'ex Roma è stato forse il migliore in campo, ma spicca anche la prova di Bonucci leader difensivo e anche goleador per l'occasione. Chi si sta confermando bomber è Kean che segna anche quando non brilla. La sua prestazione non è memorabile, eppure arriva il quarto gol in sei partite di campionato. Non male per uno che ha appena compiuto 19 anni.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Srna 5,5, Ceppitelli 5, Pisacane 5,5, Lykogiannis 5; Faragò 5,5 (dal 75' Padoin sv), Cigarini 5, Ionita 5,5 (dal 67' Birsa 5,5); Barella 6; Joao Pedro 5,5 (dal 75' Cerri sv), Pavoletti 6. All. Maran 5,5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Caceres 6,5 (dal 60' Bentancur 6), Bonucci 7, Chiellini 6,5; De Sciglio 6, Emre Can 6,5, Pjanic 7, Matuidi 6, Alex Sandro 6; Kean 6,5, Bernardeschi 6. All. Allegri 7

I migliori

Bonucci 7

Partita impeccabile del centrale bianconero che guida la difesa con la solita autorità. Baluardo e regista perché quando Pjanic subisce la pressione di Barella, piazzato trequartista da Maran proprio per schermare il bosniaco, è lui a iniziare l'azione. Segna il gol del vantaggio con un imperioso stacco di testa. Palla all'angolino e niente da fare per Cragno. Ma soprattutto strada in discesa per la Juventus verso la 26a vittoria in Serie A.

Pjanic 7

Spesso pressato con ferocia da Barella e pure da Joao Pedro che si abbassa per cercare si soffocarne l'azione. Lui però ne esce sempre con classe e intelligenza, muove le fila della manovra juventina, a volte dà addirittura spettacolo con giocate d'alta scuola. Ma è soprattutto la sapienza tattica con cui interpreta il match a saltare all'occhio anche perché Mire si sbatte molto anche in fase di non possesso dando una grossa mano ai colleghi di reparto e alla difesa. Gioca sul velluto.

I peggiori

Cigarini 5

A differenza dell'omologo bianconero sbaglia tanto, ma soprattutto non riesce mai a entrare nel vivo del gioco, a dare ritmo a una manovra che rimane sempre troppo piatta. Parte anche benino, ma poi si spegne quasi subito. Viene surclassato dal centrocampo della Juventus: timido e impreciso. Di solito è uno a cui il Cagliari si appoggia, stasera decisamente no.

Lykogiannis 5

Il giovane Pellegrini gli ha soffiato il posto e la prova di stasera non aiuterà il greco nella corsa alla maglia da titolare. Molto impreciso in quelle rare volte che sale per mettere qualche pallone al centro. Anche quando fa il suo mestiere, cioè il difensore, non eccelle. Anzi. Spesso in ritardo, spesso falloso: rischia su De Sciglio, Giacomelli estrae il giallo, ma poteva starci anche il rosso. Non è un caso che l'azione dello 0-2 juventino arrivi dalla sua parte.