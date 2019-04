L'attaccante può trascinare il Frosinone con il Parma. Djuricic ok, Parolo scalpita, Muriel e Benassi pericoli per la Roma. Atalanta e Torino, i difensori da schierare.

02/04/2019

Il turno infrasettimanale, una manna per il Fantacalcio. Cominciate a preparare la formazione per il riscatto dell’ultima giornata di campionato oppure per dare continuità ai vostri risultati. Non avete troppo tempo. La trentesima della Serie A scatta di martedì sera con le due partite in programma: Milan-Udinese e Cagliari-Juventus.

Insomma, a differenza dello scorso weekend, si parte con almeno due squadre di livello (non ce ne vogliano i tifosi di Chievo e Cagliari). Per molti, se non saranno decisivi, i due anticipi avranno comunque un peso notevole sull’andamento della sfida di Fantacalcio.

Veniamo ai consigli, cercando di evitare i nomi banali e scontati. Quindi partiamo dalla penultima in classifica, il Frosinone, l’unica a non aver mai vinto una gara in casa in questo campionato. Ecco, puntiamo sulla legge dei grandi numeri e sulle assenze pesanti del Parma (senza Inglese e con ogni probabilità senza Gervinho, il miglior contropiedista a disposizione di D’Aversa).

Pianeta Fantacalcio, consigli per la 30ª giornata: Ciano per il +3

Camillo Ciano, 29 anni, può sbloccare il Frosinone allo Stirpe contro il Parma

L’attacco del Frosinone, dicevamo. Ciano punto fermo, Ciofani e Pinamonti a giocarsi la seconda maglia del reparto offensivo ciociaro. Se avete uno dei tre in rosa, schieratelo: soprattutto Ciano, incaricato unico dal dischetto e sui calci piazzati, potrebbe tirar fuori un bel bonus.

A proposito di sorprese, ci sentiamo di scommettere ancora su Joao Pedro. Della serie “non c’è due senza tre”: nelle ultime due giornata ha segnato a Fiorentina e Chievo, potrebbe pure ripetersi contro la Juventus. Un azzardo che ci sentiamo di suggerire: è in grande forma e ha già colpito i bianconeri nella gara d’andata a Torino. Perché dovrebbe essere impossibile il bis senza Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala a trascinare gli uomini di Allegri?

Attenzione anche a Djuricic, rimasto in panchina al Dall’Ara in Bologna-Sassuolo. Nel posticipo di giovedì con il Chievo dovrebbe tornare titolare al Mapei. Forse anche come “falso nueve”: centrale o sulla fascia comunque ha buone possibilità di regalare un +3 che manca ormai dal 3 febbraio (contro il Genoa). E il Sassuolo non trova la vittoria da addirittura prima (26 gennaio con il Cagliari). Prevediamo tempi maturi…

Parolo scalpita, Muriel e Benassi pericoli viola per la Roma

Marco Parolo può ritrovare spazio dal 1' contro la Spal: le aveva già segnato all'andata

Tenete in considerazione Parolo in questo turno infrasettimanale: fuori per scelta tecnica per fare spazio a Milinkovic e Luis Alberto mezzali, Inzaghi potrebbe rilanciarlo tra i titolari a Ferrara con la Spal. In regia o come intermedio, il centrocampista biancoceleste può colpire dall'inizio o entrando nel corso del secondo tempo.

Per chiudere coi calciatori offensivi, due nomi più semplici da scegliere: Muriel all’Olimpico contro la Roma e Zielinski nella trasferta da ex contro l’Empoli. Il colombiano potrebbe sfruttare il momento no dei giallorossi e la squalifica di Manolas (i difensori di Ranieri dovranno fare attenzione anche agli inserimenti di Benassi). Il polacco - rientrante dal turno di squalifica - potrebbe godersi invece la spensieratezza con cui il Napoli sta affrontando le partite delle ultime settimane (8 gol realizzati contro Udinese e Roma).

Marco Benassi, tra i pericoli viola della Roma: il centrocampista ha già colpito i giallorossi in Coppa Italia

Tra i difensori, scegliamo due granata: N’Koulou, pericoloso sui corner e le punizioni a favore, e De Silvestri, esterno del 3-5-2 di Mazzarri con licenza di colpire nell’area di rigore avversarie. La Samp potrebbe pagare in concentrazione le fatiche del successo sul Milan a Marassi. Infine mettete senza dubbio (se lo avete a disposizione) uno tra i tre centrali dell’Atalanta: Palomino, Djimsiti e Mancini. Un golletto in questa giornata di Fantacalcio è tutt’altro che un’ipotesi remota.