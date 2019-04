Lo Special One strizza l'occhio ai bavaresi: "Non ho mai allenato in Bundesliga: mi piacerebbe vincere in un campionato diverso".

di Daniele Minuti - 02/04/2019 15:20 | aggiornato 02/04/2019 15:24

La stagione di José Mourinho è terminata molto in anticipo: lo Special One si è ufficialmente separato dal Manchester United lo scorso 18 dicembre, dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati molto deludenti. I Red Devils hanno poi dato una svolta all'annata con Solskjaer in panchina mentre il portoghese è ancora senza squadra.

Difficile pensare che un tecnico con il suo pedigree resti a lungo senza un club da allenare ma quella che sembrava la più probabile delle opzioni, cioè il ritorno al Real Madrid dopo l'esonero di Solari, è sfumata vista la decisione di Florentino Perez di richiamare Zinedine Zidane al Bernabeu.

Rimangono comunque molte possibilità per Mourinho (una delle più calde sarebbe quella di un altro ritorno, quello all'Inter con la posizione di Spalletti sempre più in bilico) ma in queste ore si fa largo un'ipotesi intrigante per l'ex tecnico di Inter e Manchester United: quello di approdare in Bundesliga al Bayern Monaco.

Futuro al Bayern Monaco per Mourinho?

Qualche giorno fa il portale specializzato Foot Mercato aveva rivelato come i campioni di Germania in carica stessero pensando proprio a Mourinho in caso di divorzio anticipato da Kovac. L'attuale allenatore del Bayern Monaco è stato criticato in patria per l'eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool e sta ancora contendendo il titolo di Bundesliga al Borussia Dortmund con lo scontro diretto in programma questo weekend.

È possibile quindi, specialmente nell'ipotesi in cui il Bayern perda il campionato, che l'ex allenatore dell'Eintracht di Francoforte lasci i bavaresi dopo appena una stagione. Qui subentra Mourinho, che è stato intervistato da Record e ha commentato le voci su un suo eventuale approdo in Germania.

Non ho mai allenato in Bundesliga, quindi perché no? Mi piacerebbe vincere un campionato in un paese diverso e un'altra Champions League.

Fino ad ora Mou ha trionfato in Portogallo (Porto), Italia (Inter), Inghilterra (Chelsea) e Spagna (Real Madrid): per completare il suo personalissimo "giro d'Europa" dunque gli mancherebbero solo Francia e Germania. Il Bayern, che con lui condivide il desiderio di tornare a vincere la Champions League dopo anni di digiuno, sarebbe ben lieto di accoglierlo. Ora la pressione è tutta su Kovac che ha un'ombra molto grande con cui convivere.