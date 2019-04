Valentino Rossi e Marc Marquez si sono scambiati una stretta di mano prima di salire sul podio di Rio Hondo. Il Cabroncito confessa: "Non me l'aspettavo, non ho niente contro di lui".

di Luigi Ciamburro - 02/04/2019 14:09 | aggiornato 02/04/2019 14:15

Non saranno i tempi in cui correvano insieme al Ranch di Tavullia, ma Valentino Rossi e Marc Marquez hanno regalato una scintilla di pace e vero sport prima di salire sul podio di Rio Hondo. Una stretta di mano sotto gli occhi del boss MotoGP, Carmelo Ezpeleta, di Andrea Dovizioso e del pubblico a casa. Un'immagine ripresa in differita dai media di tutto il mondo, che forse mette fine a una lunga storia di attriti iniziatianel weekend di Sepang 2015, prima con le dichiarazioni al vetriolo del Dottore nel giovedì di conferenza stampa, poi con la risposta di Marc Marquez in pista, prima di finire sull'asfalto in seguito ad un contatto.

Il Dottore non ha mai perdonato al pilota Honda il comportamento avuto in Malesia che gli è costato il Mondiale MotoGP. Mai potrà dimenticare il suo fallo di reazione costatogli la partenza in ultima fila nella decisiva gara di Valencia, con il titolo iridato scivolato nelle mani di Jorge Lorenzo. Gli attriti sembravano appianati nel giugno 2016 in Catalunya, con una stretta di mano in onore di Luis Salom, il giovane pilota della Moto2 morto nelle prove libere del venerdì. Dinanzi ad eventi del genere la discordia viene messa saggiamente da parte, sembrava chiudersi un brutto capitolo di storia, ma il fuoco cova sotto la cenere.

L'8 aprile 2018 Marc Marquez compie un errore in partenza penalizzato con un drive through. Ha un ritmo alieno, nettamente superiore agli avversari, può ancora lottare per la vittoria. Nella forsennata ricerca delle prime posizioni compie un sorpasso azzardato ai danni di Valentino Rossi, costringendolo ad un fuoripista con conseguente caduta. Al termine della gara il Cabroncito si avvicina al box Yamaha per porgere le scuse al nove volte iridato, ma non gli viene permesso l'accesso. Davanti alle telecamere Valentino Rossi userà parole di fuoco nei confronti dello spagnolo. Mesi dopo, in conferenza a Misano, gli negherà la mano davanti a mezzo mondo. Il tempo di posare l'ascia di guerra non è ancora arrivato.

Valentino Rossi e Marc Marquez sul podio di Rio Hondo

MotoGP, Marc Marquez: "La rivalità con Rossi è solo in pista"

Terams de Rio Hondo, un anno dopo. Il fenomeno di Cervera ha voluto archiviare la gara 2018 con una prestazione impeccabile, girando a tempi impensabili per gli avversari e arrivando alla bandiera a scacchi con 10 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Un mix impressionante di velocità e precisione che lo ha relegato ad un GP in solitaria, persino snobbato dalle telecamere, concentrate sulla sfida che andava in scena alle sue spalle. Valentino e Marquez si sono ritrovati nell'antepodio, lontani dalle telecamere, con le immagini della fugace stretta di mano trasmesse in un secondo momento dal canale social Motogp.com

Non ho nessun problema con lui, infatti gli ho già teso la mano a Misano, come quando un anno fa qui è successo quello che è successo, perché ho pensato che fosse un mio errore e sono stato penalizzato per questo. Si è congratulato con me e, senza alcun problema, gli ho dato la mano. Accetto le congratulazioni ed è chiaro che accetto il suo saluto

Marc Marquez non ha nascosto di essere rimasto sorpreso dall'atteggiamento di Valentino Rossi. Come si vede nel video social è la prima volta che il pilota Yamaha gli dà un tocco sulla spalla per complimentarsi con lui. Adesso non resta che attendere il prossimo weekend di MotoGP: le domande sul clamoroso evento pioveranno a dirotto.