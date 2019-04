Inizio di stagione in salita per Jorge Lorenzo, che sta vivendo gli stessi problemi avuti nel primo anno con la Ducati. In Argentina lo spagnolo stava ancora cercando la migliore posizione in sella.

di Mirko Colombi - 02/04/2019 11:18 | aggiornato 02/04/2019 11:23

Jorge Lorenzo sta faticando. La stagione 2019 della MotoGP ha visto il maiorchino passare da Ducati ad Honda, nel dream team HRC. Ma per ora a far sognare i tifosi dell'ala dorata è solo Marquez, perché il numero 99 stenta. Un tredicesimo posto in Qatar e un dodicesimo a Termas de Rio Hondo non rappresentano i risultati preventivati al momento della firma. Gli infortuni dei test hanno limitato il lavoro di Jorge, ma non solo. L'impressione è che Lorenzo tenti di guidare la RC 213V come se fosse la Yamaha M1. Sono passati anni dall'esperienza con la Casa di Iwata, ed in mezzo ci sono due stagioni in Ducati.

Proprio nel team di Borgo Panigale, il pluricampione chiedeva cose. Oggetti, persone e spostamenti. La storia della "sella fatale" arrivata - ad opinione del pilota - tardi si è ripetuta in Argentina. Nei box di Termas la moto dello spagnolo era dotata di un piano di seduta inedito, rivisto, imbottito e più largo. Inoltre, anche la posizione dei semimanubri è stata modificata. Strano. Queste operazioni si compiono nelle prime uscite tra corridore e motocicletta nuova. Vien da pensare che Jorge ci abbia capito poco. Oppure, il suo metodo è lento ma, come ha dimostrato in Yamaha, efficace.

La Honda richiede una guida alla... Marquez. Il campione del mondo frena forte, intraversa la moto, raddrizza presto e apre il gas con violenza. Lorenzo ama fare l'esatto contrario. Il 5 volte iridato predilige una staccata dolce, inserimento in curva progressivo, traiettorie larghe e velocissime. Così faceva con la M1, vincendo tre volte il campionato MotoGP. Così ha provato a fare con la Desmosedici, in parte riuscendoci. Come abbiamo detto, dopo cadute, esperimenti, cattivi risultati e tante richieste all'azienda.

Dodicesimo posto per Lorenzo nella MotoGP di Termas

MotoGP, per Lorenzo tanti errori e molta confusione

Diciamo la verità, anche se sono stati disputati solo due Gran Premi su 19, Jorge Lorenzo sta deludendo le attese. Quando ha firmato per il team Honda Repsol, in molti pensavano si trattasse di uno scherzo. Il benservito ricevuto dalla Ducati non è piaciuto a Jorge, non è stato gradito da molti uomini di Borgo Panigale e ha fatto - inizialmente - storcere il naso ad un certo Marc Marquez.

Infortunatosi nella fase invernale, Jorge ha perso occasioni e tempo. Lo sviluppo della RC 213V doveva andare avanti, seppure senza la sua presenza in alcuni test. La forma fisica ottimale fatica a raggiungere quota cento e, se sommiamo i fattori, il conto è presto fatto. Ecco il "però" citato da tanti: ciò che non piace è lo stile di guida dello spagnolo, evidentemente non a proprio agio sulla Honda ufficiale. Che non si tratti della Yamaha, Jorge se ne è accorto immediatamente. Che non sia uguale alla Ducati, idem. Però, ripetiamo, altro è successo.

Oltre all'esempio di sella e semimanubri, a Termas è accaduto un episodio singolare. Allo start del Gran Premio d'Argentina Jorge ha, inavvertitamente, attivato il pulsante che limita i giri motore, quello che si usa nel transito in pit lane, per intenderci. Un errore grossolano, dettato dallo stato di stress del pilota. Come se non bastasse, durante la corsa si è sfilata la manopola sinistra dal semimanubrio. Una cosa del genere non accade nemmeno su una moto di serie.

Troppi problemi e tutti insieme. Questa gara è stata un vero incubo per me, i tanti guai non mi hanno consentito di mostrare i miglioramenti fatti in prova. Per poco non sono anche caduto, non cerco alibi, sto solo dicendo che io ed il team possiamo raggiungere posizioni e risultati decisamente diversi da un dodicesimo posto finale.

Vedremo. Nel frattempo, il compagno di box Marc Marquez ha ottenuto un secondo posto, domenica ha vinto e comanda la classifica piloti della MotoGP. Il catalano numero 93 è ancora l'uomo da battere, il maiorchino è nuovamente un campione smarrito che stenta a trovare la strada perduta. Sono stati consumati solo due Gran Premi, anche se qualcuno in HRC ha detto che sono stati già corsi due Gran Premi. Trovate le differenze.