"Raffaele non si è suicidiato, non era assolutamente tipo da buttarsi da un ponte. Qualcuno lo ha spinto a farlo", continua a ripetere la compagna nella speranza che le indagini della Procura di Cuneo portino risultati concreti. Nei mesi scorsi è stato infatti aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio.

Come riporta l'Ansa, la sua salma è stata riesumata su richiesta della compagna Gabriella e come disposto dalla Procura. Adesso, presso la Camera mortuaria del cimitero di Torino, si procederà con l'autopsia del corpo.

Si torna a parlare della morte di Raffaello Bucci, l'ultrà della Juventus scomparso nel luglio 2016 in seguito alla caduta dal viadotto di Fossano e poco dopo essere stato interrogato dalla Procura di Torino per fare chiarezza sui rappporti tra 'ndrangheta e tifoseria bianconera.

Su richiesta della compagna Gabriella e per disposizione della Procura, è stata riesumata la salma del tifoso bianconero morto nel 2016 in seguito alla caduta dal viadotto di Fossano.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK