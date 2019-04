Era un uomo incredibile e uno straordinario leader. Il cammino che abbiamo iniziato insieme quando Sergio ha preso la responsabilità di Fiat, che stava perdendo 5 milioni di euro al giorno ci ha condotto dove non ci saremmo mai immaginati nei nostri sogni: il rilancio di Fiat, il salvataggio di Chrysler, la creazione di Cnh, la nascita di Fca e l'Ipo di Ferrari. Da problematico conglomerato industriale italiano con un passato glorioso, si è trasformato, sotto la guida di Sergio, in tre società indipendenti, ciascuna leader nel proprio settore, con un grande futuro davanti.

I prossimi 20 anni per l'industria dell'auto, così come i primi 20, saranno caratterizzati da un ritmo di cambiamento ancor più grande di quanto sia avvenuto nei 100 anni di mezzo. In questa nuova ed entusiasmante era, noi e Fca siamo determinati ad avere un ruolo attivo e ambizioso.

Ha poi assicurato che l'impegno della famiglia Agnelli in Fca resterà come sempre assiduo e costante:

Sul fronte sportivo, la Scuderia Ferrari ha vissuto l'anno migliore degli ultimi dieci anni, anche se purtroppo non è stato sufficiente a vincere il campionato. Il fondatore Enzo Ferrari era stato molto chiaro quando disse "nessuno ricorda chi arriva secondo, io certamente no". Questo pensiero continuerà a definire il livello delle nostre ambizioni sportive.

Nel testo ci sono alcuni riferimenti alla squadra bianconera, anche in relazione alla costruzione della rosa e in particolare all'acquisto di Cristiano Ronaldo :

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK