Il centravanti è rinato al Willem II, club nel quale è approdato a gennaio in prestito dal Borussia Dortmund. Fisico dominante, in patria lo paragonano all'ex milanista.

Alexander Isak non dimenticherà facilmente la sua prima stagione in Eredivisie, un'annata nella quale è capitato quasi per caso in Olanda diventando in breve tempo l'attaccante più chiacchierato all'infuori dei colleghi che giocano nei top club. Il talento svedese gioca infatti in provincia, a Tilburg, in una squadra famosa principalmente per la bellezza magnetica della sua prima maglia, un melting pot di colori diventati celebri soprattutto perché a vestirli in gioventù è stato un grande del calcio locale come Jaap Stam.

Nell'ultimo turno di campionato Isak è anche stato il grande protagonista della vittoria ottenuta dal Willem II contro il Fortuna Sittard, battuto con una tripletta che permette al giovane talento originario di Stoccolma di scrivere un nuovo record storico nel campionato olandese. Infatti le tre reti sono arrivate tutte su calcio di rigore, cosa mai accaduta dalla fondazione dell'Eredivisie. Inoltre, il centravanti dei Tricolores ha portato il suo bottino a 8 gol segnati in 9 partite, eguagliando il record di Roger Reaven in termini realizzativi risalente addirittura al 1980.

Numeri davvero impressionanti, che hanno proiettato il ragazzo in cima alle preferenze dei supporter del Willem II, sempre più innamorati della pepita grezza arrivata durante la sessione invernale di mercato in prestito dal Borussia Dortmund. Già, perché anche se oggi il suo nome non vi sembra abbastanza famoso, dovete sapere che fino a un paio di anni fa attorno a Isak si era scatenato un discreto hype.

Alexander Isak incanta l'Olanda: il percorso un talento cristallino

Inserito nella top 50 dei talenti del 2016 dall'autorevole rivista inglese The Guardian, il classe 1999 ha bruciato le tappe imponendosi all'attenzione dei big club fin dalla tenera età. Figlio di migranti eritrei, Isak è cresciuto nella capitale svedese e fin da bambino il calcio è stato il suo unico punto fermo. Nel 2005 l'AIK nota le sue enormi potenzialità fisiche e decide di portarselo a casa, nel proprio settore giovanile, convincendo la famiglia dopo una lunga ed estenuante trattativa terminata con l'offerta di un posto di lavoro al padre.

La lunga trafila nel settore giovanile degli Gnaget culmina con l'esordio in prima squadra del 2016: nella sua prima stagione da professionista mette a segno 10 gol in 24 presenze, ma quello che più impressiona sono gli incredibili mezzi fisici che si porta dietro. Il suo stile di gioco lo rende straripante in campo aperto, quando nemmeno i difensori più esperti dell'Allsvenskan riescono a fermare le sue sgroppate ingestibili. Che la sua avventura in Svezia fosse destinata a durare poco era facilmente pronosticabile: nel gennaio del 2017 arriva il passaggio al Borussia Dortmund per 9 milioni di euro, ma la vera notizia è che Isak firma fino al 2022 dopo aver sedotto e abbandonato il Real Madrid.

Il suo trasferimento non è però passato inosservato, tanto che - a pochi mesi di distanza - la FIFA, che vieta categoricamente la presenza di intermediari per i calciatori minorenni, apre un fascicolo per vederci più chiaro: pare infatti che i Lemic, rappresentanti del ragazzo, si siano intascati qualche milione di euro in commissioni, comportamento perseguibile secondo le norme federali ma a tutt'oggi ancora non dimostrato. Ormai i riflettori su di lui sono ben accesi e, com'è inevitabile in questi casi, quando sali troppo in alto l'eventuale caduta può rivelarsi particolarmente rovinosa.

L'avventura al BVB comincia per gradi e qualche mese di apprendistato prima di essere definitivamente aggregato ai grandi, ma nella stagione 2017/18 le sue tracce spariscono senza spiegazioni. Per vederlo all'opera ci sono solo due opzioni: la prima è quella di presentarsi al centro sportivo del Borussia per seguire gli allenamenti, la seconda è farsi qualche chilometro di macchina al seguito della seconda squadra giallonera che milita nella Regionalliga West, quarta divisione tedesca. Difficile dire cosa sia andato storto: di certo, secondo le voci che si rincorrono in Germania, il ragazzo non è mai andato particolarmente a genio a Lucien Favre, che preferisce probabilmente un'altra tipologia di attaccante.

Quando tutto sembrava perduto però ecco l'occasione del rilancio: il calcio sa essere molto comprensivo e concede possibilità a ripetizione, così quando il Willem II bussa alla porta del Borussia Dortmund chiedendolo in prestito, per la società della Ruhr non ci sono problemi. A Tilburg trova un ambiente sano in cui crescere, totalmente privo di pressioni e - soprattutto - incontra Adrie Koster, tecnico bravissimo coi giovani che a gennaio si è visto portare via dalla rosa un bomber di razza come Fran Sol. Isak sbarca in Eredivisie e l'impatto è devastante a tal punto che, a tratti, si rivede l'attaccante che appena 17enne distruggeva le difese svedesi senza fare fatica. O, in alternativa, quel ragazzino con la faccia tosta in grado di graffiare alla seconda presenza assoluta con la maglia della sua nazionale maggiore.

Già, perché l'attuale numero 9 dei Tricolores è uno specialista dei record: la sua rete messa a segno durante una tournée negli Emirati Arabi gli ha permesso di diventare il giocatore più giovane di sempre capace di andare in gol con la Svezia, battendo anche la precocità di "tale" Zlatan Ibrahimovic, uno col quale ovviamente gli accostamenti in questi anni si sono sprecati. Ma Ibra alla sua età non aveva ancora catalizzato così tanto le attenzioni dell'opinione pubblica, come dimostra il prezzo pagato dal BVB per assicurarsi Isak. Nel contempo, il campione cresciuto a Malmo ha sempre avuto le spalle molto larghe per gestire qualsiasi tipo di pressione. Quelle stesse spalle che al fresco 19enne ancora mancano: in tal senso, sei mesi in Olanda non possono che fargli bene.