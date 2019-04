Non si ricuce lo strappo fra la Curva nerazzurra e l'attaccante argentino, criticato con un nuovo durissimo striscione al centro di allenamento.

di Daniele Minuti - 02/04/2019 16:50 | aggiornato 02/04/2019 16:54

La frattura fra Luciano Spalletti e Mauro Icardi sembra finalmente essersi risolta, nonostante le dure parole dell'allenatore dell'Inter pronunciate sul suo ormai ex capitano nelle interviste dopo la partita persa domenica sera a San Siro contro la Lazio.

Il tecnico oggi ha annunciato che non solo l'attaccante argentino è tornato ufficialmente nella lista dei convocati per l'importante impegno infrasettimanale contro il Genoa ma che le sue condizioni fisiche sono abbastanza buone da permettergli di giocare anche dal primo minuto.

Diversa però è la situazione fra Icardi e i tifosi dell'Inter, che non hanno ancora digerito l'atteggiamento del centravanti: l'assenza di quasi 2 mesi non è stata perdonata e la dimostrazione è arrivata con un duro comunicato della Curva Nord (commentato addirittura in conferenza stampa dallo stesso Spalletti) a cui ha fatto seguito una contestazione ufficiale nel pomeriggio.

Inter: contestazione per Icardi ad Appiano Gentile

La notizia arriva da Sky Sport che racconta di una delegazione composta dai tifosi della Curva presente al centro sportivo Suning in cui l'Inter stava tenendo l'allenamento in vista della partita contro il Genoa di domani sera.

Un gruppo dei sostenitori più caldi della squadra nerazzurra è arrivato al campo di Appiano Gentile intonando cori molto duri nei confronti di Icardi e mostrando uno striscione che conteneva una delle frasi più forti contenute nel comunicato pubblicato in mattinata: "Avanti con gli interisti, Icardi vattene".

Ora c'è grande attesa per l'incontro di domani sera in cui Icardi tornerà in campo per la prima volta dopo 2 mesi (l'ultima partita risale all'inizio di febbraio contro il Parma, vinta 1-0 dai ragazzi di Spalletti) e bisogna vedere come l'attaccante sarà accolto in quella successiva contro l'Atalanta a San Siro dai suoi tifosi. Che sembrano non aver perdonato la sua decisione di non scendere in campo con la maglia nerazzurra per il caso che lo ha visto protagonista in questi mesi.