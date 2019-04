Il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa prima del match col Genoa: "Mauro ha avuto la reazione giusta. Loro in casa possono mettere in difficoltà chiunque".

di Alberto Casella - 02/04/2019 15:23 | aggiornato 02/04/2019 15:30

Tempi duri per Luciano Spalletti. Le sue parole, meglio quello sfogo accorato e quasi incontrollato in diretta, dopo il match contro la Lazio non sono state affatto gradite dalla dirigenza dell'Inter che non ha mancato di farglielo sapere.

Comprensibile il nervosismo per una vicenda lunga e sfilacciata come quella di Icardi - che, non va dimenticato, lo ha pure messo più volte in difficoltà nel trovare la formazione migliore - accentuato pure dalla sconfitta appena subita sul campo, ma il club avrebbe apprezzato un maggiore self control.

La gestione della vicenda ha avuto diversi momenti difficili e punti oscuri, non sempre è stata condotta forse nella maniera ottimale, ma domenica sembrava arrivata vicino a una conclusione quasi dignitosa e quello sfogo è parso a molti quanto meno evitabile.

Inter: Spalletti ha parlato prima del match col Genoa

Inter, Spalletti: "Icardi titolare"

Messo, comunque, un punto, quanto fermo si vedrà, è ora di ripartire. Dopo la brutta prova di domenica sera a San Siro contro la Lazio, l'Inter si appresta a incontrare il Genoa, nel match in programma mercoledì sera a Marassi alle 21. Nella conferenza stampa prematch, Spalletti, come è ovvio, è assediato subito dalle domande su Icardi e non si tira indietro:

Marotta ha svolto un lavoro determinante. Ora ci sono le condizioni affinché Mauro torni a essere d'aiuto alla squadra. Giocherà titolare, perché ha avuto la reazione giusta. Negli ultimi giorni si è allenato bene e se uno è dentro la squadra può essere d'aiuto. Di questo abbiamo bisogno: del sudore e del lavoro per i nostri colori. Per me Mauro vale tantissimo, più di Ronaldo e Messi insieme. Però dentro una squadra, non da solo come l'avete messo su una gruccia. Finché rimarrò qui starò dalla parte dell'Inter, vale a dire società, squadra, tifosi e un po' dalla parte mia. Non dalla parte di un calciatore. Con Icardi siamo molto più forti. Ci finalizza, fa del bene.

Spalletti e Icardi in campo: un'immagine che ritornerà mercoledì

"Col Genoa match duro"

Punto. Inutile, e pure pericoloso come insegna il recentissimo passato, rivangare oltre. Infatti il tecnico cerca di respingere in corner altre domande e non risponde a chi chiede lumi su un confronto fra l'ex capitano e i compagni: è il momento di sudare, dice, non di parlare. Giusto così, ed è pure giusto che Spalletti evidenzi come Mauro si sia allenato anche domenica e meriti il rispetto anche di quei tifosi che ora lo stanno contestando. Il momento è difficile, bisogna saper andare oltre e per l'Inter quell'oltre adesso si chiama Genoa:

Dopo la sconfitta di domenica la classifica si è accorciata e la sfida col Genoa diventa la prima di una serie di partite fondamentali. Di fronte avremo una squadra col coltello fra i denti, sarà un match duro: prima di tutto dovremo tenere botta sotto l'aspetto fisico. Loro in casa hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Il capitano dell'Inter però sarà sempre Handanovic

Cambiamenti rispetto a domenica

Il tecnico toscano si è poi soffermato sulle assenze e ha ammesso che quelle di De Vrij e Lautaro complicano le cose, Comunque qualcuno ha ultimato il recupero e ha annunciato che rispetto alla partita con la Lazio ci sarà qualche cambiamento. La corsa al piazzamento in Champions League entra sempre più nel vivo, ma Spalletti si mostra fiducioso: