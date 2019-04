In conferenza stampa il tecnico annuncia che l'argentino è convocato per la partita col Genoa.

Mauro Icardi è convocati per Genoa-Inter, match valido per la 30esima giornata di Serie A in programma mercoledì 3 aprile a Marassi alle ore 21. Lo ha annunciato in conferenza stampa l'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, che ha fatto anche sapere che lo schiererà titolare:

Icardi è convocato e domani col Genoa sarà titolare. Conta poco la forma fisica, conta la testa. Ho visto la reazione giusta. Ci serve un attaccante, giocherà dal 1' e poi vedremo quando toglierlo, se sarà tolto. L'ad Marotta ha fatto un lavoro fondamentale, portando le parti in causa a un confronto reale e non virtuale. Questo confronto mette nelle condizioni Icardi di poter aiutare la squadra. Poi se la mediazione è stata chiusa per dettare delle condizioni allora diventa tutto più complicato

Spalletti ha proseguito:

Icardi vale tantissimo, più di Cristiano Ronaldo e Messi insieme. Però messo dentro una squadra, non da solo come l'avete messo voi. C'è bisogno di scarpe bullonate e sudore nel calcio. Finché rimarrò su questa panchina starò dalla parte dell'Inter, vale a dire società, squadra, tifosi e un po' dalla parte mia. Non dalla parte di un calciatore. Con Icardi siamo molto più forti. Ci finalizza, fa del bene. Da questa storia usciamo tutti sconfitti, ora ripartiamo da un punto fermo che è la classifica

Sul comunicato della Nord contro Icardi:

Icardi ha già riconquistato i tifosi perché si è allenato bene. I nostri tifosi sanno prendere giuste posizioni. Ha fatto bene domenica e ieri a sudare con tutti e loro sanno capire quali sono i segnali giusti

Infine sullo sfogo di domenica sera dopo Inter-Lazio: