6 volte capocannoniere della Frauen-Bundesliga, 3 volte campione d'Europa con la Nazionale, la 40enne ex-bomber dopo aver scritto la storia del calcio femminile allenerà lo Straelen in quarta serie.

di Simone Cola - 02/04/2019 11:29 | aggiornato 02/04/2019 11:34

Una delle più grandi calciatrici europee di sempre è pronta per scrivere ancora una volta la storia: in Germania Hermann Tecklenburg, presidente dello Straelen che stenta in Regionalliga West - quarta serie del sistema tedesco - affiderà la squadra, maschile, alle cure del primo allenatore donna di sempre a queste latitudini, la leggendaria Inka Grings. A lei spetterà il compito di portare in salvo la squadra, attualmente 13esima e che a 7 giornate dalla fine ha un vantaggio di 8 punti sul Wiedenbruck terz'ultimo.

Un obiettivo decisamente alla portata di una leggenda del calcio femminile tedesco, un finale di campionato che dovrebbe porre le basi per una stagione, la prossima, che Inka Grings avrebbe comunque dovuto trascorrere nel club con il ruolo di direttore sportivo. In questo senso tra l'ex-calciatrice, che si è ritirata nel 2014, e il presidente Tecklenburg - marito del ct della Germania femminile Martina Voss - era già stato trovato, ma la crisi di risultati che ha colpito la squadra ha portato a questo nuovo scenario.

Inka Grings sarà la prima allenatrice nella storia del calcio professionistico tedesco, chiamata a guidare - dopo le esperienze maturate in ambito femminile con il Duisburg - una squadra maschile espressione di una polisportiva fondata addirittura nel lontano 1919 e che oltre al calcio pratica anche numerosi altri sport come basket, karate, badminton, pallamano e pallanuoto. Una sfida che vedrà l'ex-calciatrice alle prese con una vera e propria multinazionale comprendente calciatori tedeschi, ben tre giapponesi, due iraniani e un coreano.

Tutti uomini che dovranno dimostrare alla nuova allenatrice di meritare la permanenza in squadra: dopo la vittoria nella scorsa stagione dell'Oberliga Niederrhein e la conseguente promozione in Regionalliga West, quarto gradino del calcio tedesco e ultimo professionistico, lo Straelen ha collezionato risultati altalenanti che hanno portato all'esonero del 44enne tecnico Marcus John e alla storica decisione da parte del presidente Tecklenburg di affidarsi alla Grings, vera e propria leggenda del calcio femminile.

Nata a Dusseldorf nell'ottobre del 1978, Inka Grings è diventata una calciatrice all'età di 6 anni, distinguendosi fin da giovanissima come un attaccante dallo spiccato fiuto del gol: già a 18 anni era un punto di forza del Rumeln-Kaldenhausen, club che poi si sarebbe trasformato nel Duisburg e con cui in 16 stagioni avrebbe segnato oltre 350 gol nella Frauen-Bundesliga, competizione vinta in una sola occasione ma in cui per ben 6 volte è stata la regina del gol - nel 1999/2000 addirittura andando a segno in 38 occasioni.

Dal 2011 al 2013 allo Zurigo, con cui in due stagioni conquista due campionati e due coppe di Svizzera segnando quasi due gol a partita, dopo una poco fortunata esperienza nel campionato femminile americano ha chiuso nel Colonia tornando agli straordinari livelli di rendimento avuti lungo tutto il corso di una carriera che nonostante diversi infortuni l'ha vista diventare una leggenda del calcio tedesco e della Germania femminile, con cui insieme alla mitica Birgit Prinz ha formato una coppia offensiva capace di vincere ben 3 edizioni degli Europei di categoria.

96 presenze e 64 gol con la Nazionale, 3 volte calciatrice dell'anno, la Grings non è certo stata scelta per questioni di immagine: Hermann Tecklenburg ha infatti raccontato di conoscerla da oltre vent'anni e di essere certo delle sue capacità, che secondo lui la porteranno a distinguersi anche nel calcio maschile.