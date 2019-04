Terminata la prima giornata di test a Sakhir. Miglior tempo di Verstappen. Buon esordio per il figlio di Michael Schumacher. Si è rivisto pure Alonso.

di Matteo Bellan - 02/04/2019 19:13 | aggiornato 02/04/2019 19:18

Terminata la prima delle due giornate di test di Formula 1 sulla pista del Bahrein International Circuit. Ovviamente gli occhi erano tutti puntati su Mick Schumacher, all'esordio sulla Ferrari SF90 e in generale su una monoposto del grande Circus delle quattro ruote. Il debutto sicuramente positivo per il 20enne pilota tedesco.

Seconda posizione finale per il figlio d'arte, che con la macchina di Maranello ha percorso 56 giri totali, il migliore in 1'29"976. Solamente Max Verstappen con la Red Bull ha fatto meglio in 1'29"379. L'olandese ha soffiato a Schumi jr il best lap proprio nelle battute conclusive di questa prima sessione di test di Formula 1 sul tracciato di Sakhir. Piccola beffa per il secondogenito di Michael Schumacher, che può comunque essere soddisfatto del proprio esordio sulla Ferrari.

Mercoledì nella seconda e ultima giornata guiderà la Alfa Romeo, che nel Day-1 l'italiano Antonio Giovinazzi ha portato in decima posizione. Invece sulla SF90 salirà Sebastian Vettel, reduce da un weekend deludente in Bahrein e desideroso di tornare a guidare per dimenticare la gara di domenica.

Riflettori puntati su Mick Schumacher nel primo giorno di test, ma un tema di interesse era anche rivedere Fernando Alonso al volante della McLaren. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha sostenuto delle prove di pneumatici per la Pirelli, quindi i tempi realizzati sulla MCL32 non sono granché significativi. È stato comunque bello rivederlo in azione, dopo che aveva lasciato il campionato al termine della passata stagione.

Sulla monoposto della scuderia di Woking ha confermato una buona competitività Lando Norris, già brillante domenica in gara: sesto dietro a Vettel e davanti ad un altro pilota esperto come Raikkonen. Il 19enne britannico sta facendo vedere cose interessanti in questo suo inizio in F1. Oggi terzo, seppur con soli 22 giri percorsi. Buon quinto posto per un altro rookie, Alexander Albon su Toro Rosso. Nono posto domenica e primi 2 punti conquistati nel compionato.

Sesta piazza per Lewis Hamilton, che è stato il pilota più attivo in pista con 77 giri totali effettuati. Il team Mercedes cerca sempre di macinare più chilometri possibili nei test, non cercando necessariamente di siglare il tempo più veloce sul giro singolo. Di seguito la classifica finale del Day-1 di test di Formula 1 in Bahrein con i tempi ufficiali:

Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.379 (C5) 62 Mick Schumacher Ferrari 1:29.976 (C5) 56 LandoNorrisMcLaren-Renault 1:30.800 (C5) 22 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.982 (C5) 42 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:31.089 (C5) 71 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.156 (C5) 77 Daniel Ricciardo Renault 1:31.584 (C5) 45 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:31.964 (C5) 32 Carlos Sainz* McLaren-Renault 1:32.059 (C5) 32 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:32.067 (C5) 53 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:32.207 (C5) 64 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:32.708 (C5) 20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:33.290 (C5) 19 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:33.653 (C5) 45 George Russell Williams-Mercedes 1:33.682 (C5) 27

*Impegnato nei test con la Pirelli

