Il figlio di Michael Schumacher all'esordio su una monoposto di Formula 1. Oggi guida la Ferrari SF90, mentre domani sarà al volante dell'Alfa Romeo C38.

di Matteo Bellan - 02/04/2019 09:55 | aggiornato 02/04/2019 10:02

Giornata storica: Mick Schumacher debutta sulla Ferrari nel test di Formula 1 in Bahrein. Dieci anni dopo papà Michael, un altro Schumacher al volante della monoposto di Maranello. Nel 2009 l'ultimo test del sette volte campione del mondo sulla rossa, dopo il ritiro del 2006.

Il 20enne pilota tedesco è già sceso sulla pista che nell'ultimo weekend ha ospitato sia il suo debutto nel campionato di Formula 2 che il gran premio della stessa Formula 1. Ovviamente in questi due giorni di test a Sakhir gli occhi saranno puntati soprattutto sul giovane figlio d'arte.

Mick Schumacher, da gennaio entrato nella Ferrari Driver Academy, oggi guiderà la SF90 e domani invece salirà sulla Alfa Romeo C38. I primi approcci per lui su vetture di Formula 1, campionato nel quale sogna di approdare già nel 2020 o al massimo nel 2021.

Mick Schumacher è arrivato al box del Bahrein International Circuit verso le 8:40 locali, molto sereno e non mostrando segni di particolare tensione. Un'emozione vedergli indossare la tuta rossa che in passato fu anche del padre. Dopo aver parlato con i tecnici e aver preso confidenza con i comandi della SF90, alle 9:53 locali è finalmente uscito in pista per i suoi primi giri al volante della Ferrari.

Il talentuoso driver tedesco ha scelto il numero 29 e girerà per tutta la giornata. Ha tanta voglia di riuscire a capire bene la monoposto e magari stampare già qualche tempo interessante. Ma comunque la cosa fondamentale per lui, più dei crono, è imparare e crescere in questi due giorni di test in Bahrein. Il processo di maturazione passa anche da qui.

Il 2019 è per lui un anno importante. L'approdo in Formula 2, dopo il titolo europeo vinto in Formula 3, rappresenta una tappa significativa nel suo percorso di avvicinamento alla Formula 1. E anche l'essere entrato nella Ferrari Driver Academy è stato un passo importante. Gli ha permesso ora di avere l'occasione di testare l'auto a disposizione di piloti come Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Una chance che lui vuole giocarsi al meglio, come farà mercoledì con l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.