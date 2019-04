Il portiere dei Toffees ha reagito ad alcune offese rivolte alla sua fidanzata.

di Redazione Fox Sports - 02/04/2019 10:56 | aggiornato 02/04/2019 11:01

Una tranquilla serata finita in rissa. Dopo aver vinto 2-0 in casa del West Ham con il suo Everton, Jordan Pickford ha ottenuto un permesso dai Toffees per trascorrere qualche ora di relax in quel di Sunderland insieme alla famiglia e alla fidanzata.

Il portiere ha colto anche l'occasione per guardare la finale di English Football League Trophy tra Sunderland e Portsmouth, prima di andare a bere qualcosa in un pub insieme a un paio amici. Qui sono iniziati i problemi. Alcuni tifosi del Newcastle (Pickford è un ex Sunderland) lo hanno preso di mira con insistente, arrivando anche a insultare pesantemente la fidanzata.

A questo punto Pickford ha perso la testa e si è scagliato contro di loro. Dalle immagini si vede come il classe '94 sia stato il "protagonista" della rissa, al punto da essere portato via con la forza. Per il momento l'Everton non ha annunciato provvedimenti.